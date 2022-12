Waarom de Google Pixel 7 Pro Mike’s favoriete smartphone van 2022 is

Nu 2022 bijna voorbij is, blikken de redacteuren van Android Planet terug op hun favoriete smartphone van het jaar. Voor Mike is dat de Google Pixel 7 Pro. Hij noemt ook zijn grootste teleurstelling van de afgelopen twaalf maanden.

De Google Pixel 7 Pro: uitstekend en een goede prijs

We hebben er lang op moeten wachten, maar in 2022 bracht Google zijn Pixel-telefoons eindelijk naar Nederland. Voorheen kon je ze best via een omweg in huis halen, maar het is fijn dat je ze nu gewoon officieel kunt kopen. Als voormalig bezitter van een Nexus 5 en Nexus 5X was ik erg benieuwd naar een moderne smartphone van Google.

De keuze tussen een Pixel 7 en Pixel 7 Pro was niet eenvoudig. Het formaat van de goedkopere variant vind ik fijner, maar ik maak graag foto’s en het camerasysteem van de Pro is simpelweg beter. Niet alleen heeft hij een telelens die de gewone 7 mist, ook is de groothoeklens nog een stukje wijder.

Het werd dus de Google Pixel 7 Pro. Daar heb ik tot op heden geen spijt van gehad. Aan de afmetingen was ik na een week wel gewend. Helaas blijf ik geen fan van de gebogen schermranden. Als je vanuit een hoek naar het toestel kijkt, zie je aan deze zijkanten een lichte verkleuring. Ik merk bovendien geen voordelen van dit designtrucje. Ik hoop daarom van harte dat het display van de Pixel 8 Pro volledig vlak is.

Topcamera’s op zak

Vooral met de camera’s ben ik erg blij. Dat ligt niet alleen aan de goede hardware, maar zeker ook aan de software. Google gaat voor een wat realistischere belichting dan veel concurrenten. Dat vind ik fraai, zéker na zonsondergang. De meeste smartphones zouden onderstaande foto veel te licht hebben gemaakt. De Pixel 7 Pro laat donker gelukkig gewoon donker zijn. Ook de kleuren spreken me aan. Die zijn wel punchy, maar niet overdreven verzadigd.

Google blies tijdens de presentatie hoog van de toren over Super Res Zoom. Door een combinatie van hardware en kunstmatige intelligentie zou je het beeld tot 30 keer dichterbij kunnen halen en minimaal kwaliteitsverlies ervaren. Die claim mag je gerust met een korreltje zout nemen.

Tot 10 keer zoom werkt deze feature inderdaad prima, maar daarna verliezen je kiekjes snel aan scherpte en contrast. Dat is het enige wat mij een beetje tegenviel aan de camera’s. Waarom iets beloven als je het niet waar kunt maken?

Snel zat en voldoende uithoudingsvermogen

De Google Pixel 7 Pro heeft, zeker in Nederland, een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Voor 899 euro krijg je een echte high-end smartphone. Of toch niet? Er klinkt her en der wat kritiek op de prestaties en de accuduur van de Pixel 7 Pro. De Tensor G2-chip biedt inderdaad geen enorme vooruitgang ten opzichte van de eerste Tensor in de Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

En ja, veel concurrenten hebben een snellere Snapdragon-chip aan boord. Maar doet dat er nog toe? Ik heb in zes weken tijd geen enkele hapering gezien op het toestel. Hij vliegt door de software. Dat zegt me veel meer dan getalletjes in benchmarks.

Hetzelfde geldt voor de accuduur. Die zou volgens sommige reviews, zeker gezien de grote batterij van 5000 mAh, enigszins tegenvallen. In de praktijk merk ik geen verschil met mijn vorige smartphone. Dat was, en mijn excuses voor het vloeken in de kerk, een iPhone 13 Pro. Die staat juist bekend om zijn góede batterijduur.

Waar die verhalen vandaan komen, snap ik dan ook niet zo goed. Ik heb aan het einde van de dag doorgaans nog zo’n 40 procent batterij over. Die marge is ruim genoeg om de Pixel 7 Pro zorgeloos te gebruiken. Daar moet ik wel bij aantekenen dat ik geen gebruik maak van 5G.

Uitstekende software

Je koopt een Pixel-telefoon natuurlijk deels vanwege de software. Allemaal leuk en aardig, die verschillende skins van andere fabrikanten, maar er gaat niets boven de pure Android-ervaring. De versie op dit toestel, Android 13, biedt misschien geen spannende vernieuwingen, maar werkt wel heel fijn. Material You zorgt nog altijd voor een mooie ontwerpstijl en er staan weinig overbodige apps of functies op de smartphone.

Daarnaast krijg je drie nieuwe Android-versies en vijf jaar lang beveiligingsupdates. Ik kan indien gewenst dus flink lang met het toestel doen. Mezelf kennende koop ik over twee jaar wel weer een nieuwe, maar dan kan ik de Pixel 7 Pro doorverkopen met de belofte dat hij nog minimaal drie jaar veilig te gebruiken is.

Grootste teleurstelling: Sony Xperia 1 IV

Veel slechte smartphones verschijnen er niet meer. Ook de Sony Xperia 1 IV zou ik dat predikaat niet per se willen geven. Maar hij is wel teleurstellend. Voor een adviesprijs van 1399 euro mag je op zijn minst een telefoon verwachten die altijd vlot en soepel werkt. Sony lijkt de warmte-ontwikkeling van de Snapdragon 8 Gen 1-chip echter stevig te hebben onderschat.

Het gevolg is dat het toestel snel oververhit raakt en de prestaties dan merkbaar terugschroeft. Dat is voor deze prijs onacceptabel. Kleinere nadelen zijn er ook. De camera’s bieden weliswaar veel mogelijkheden, maar kunnen kwalitatief niet tippen aan die van bijvoorbeeld de Pixel 7 Pro. Daarnaast valt het updatebeleid (twee jaar Android-updates, drie jaar beveiligingspatches) anno 2022 vies tegen, zeker voor een telefoon die zo duur is als de Xperia 1 IV.

