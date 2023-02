Google Pixel 7 Pro valt uit elkaar: knoppen laten gemakkelijk los

De Google Pixel 7 Pro is een uitstekende smartphone met scherpe camera’s, een snelle chip en de nieuwste software. Nu lijkt de telefoon een fysiek mankement te hebben, want volgens gebruikers valt ‘ie uit elkaar.

Volumeknop van Google Pixel 7 Pro valt van behuizing

Sommige gebruikers van Googles vlaggenschip – de Pixel 7 Pro – melden via Reddit en de Google Support-pagina dat ze last hebben van een onhandige productiefout. De volumeknop die je aan de rechterzijde van de smartphone vindt, laat namelijk los.

Het gaat specifiek om de knop die in de behuizing verwerkt is en waar jij als gebruiker op drukt. Deze zit vaak met een kliksysteem vast aan de behuizing, met daaronder de echte knoppen. En hoewel de knoppen in de behuizing normaliter wel verwijderd kunnen worden, horen ze er natuurlijk niet vanzelf uit te vallen.

Op Googles support forum en Reddit vragen gebruikers zich af waar dit probleem aan ligt, of er een vervangend onderdeel te koop is en of het binnen de garantie valt. Een duidelijk antwoord is er echter nog niet. Experts van Google raden aan om voor antwoorden online met een Google-specialist contact op te zoeken.

Pixel-smartphones hebben vaker gebreken

Het is niet het eerste opmerkelijke probleem met de Pixel 7-smartphones. Gebruikers werden eerder namelijk verrast door een brekend camera-eiland. Het glas dat de camera’s beschermt barste bij sommige gebruikers, die zelf aangaven niets geks gedaan te hebben met de smartphone.

Ook eerdere Pixel-toestellen van Google hadden onverklaarbare problemen. Zo verschenen er vlekken achter het glas van de Google Pixel 6 en ontstond er bij de Pixel 5 soms een opening tussen het scherm en de behuizing. De problemen zijn niet enorm, maar van een grote speler als Google mogen we kwaliteit verwachten.

