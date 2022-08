Zien: Google Pixel 7 en 7 Pro verschijnen in hands-on-video

De Google Pixel 7 en 7 Pro komen later dit jaar uit, maar een YouTuber wist al twee prototypes te bemachtigen. Daardoor zien we de overeenkomsten en verschillen met de vorige generatie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pixel 7 en 7 Pro in handen van YouTuber

YouTuber Unbox Therapy behandelt twee ‘proef-modellen’ van de nieuwe Pixel-telefoons in een van zijn video’s. Hij staat bekend om het uitpakken en bespreken van smartphones en tech en wist als één van de eerste deze Pixel 7’s in handen te krijgen.



In de video vergelijkt hij zowel de normale Pixel 7 als de Pixel 7 Pro met hun voorgangers. Ondanks dat deze toestellen op het eerste gezicht niet anders ogen, blijkt er toch het een en ander te verschillen. Zo is de nieuwe ‘normale’ Pixel 7 een stukje kleiner dan de Pixel 6 en heeft de 7 Pro en minder gebogen rand dan de Pixel 6 Pro.

Het verschil in grootte tussen de Pixel 7 en de 7 Pro is een stukje groter geworden dan bij de 6-modellen. Daardoor is de Google Pixel 7 waarschijnlijk aantrekkelijker voor mensen die een kleinere Android-smartphone willen. De 7 Pro verschilt maar een aantal millimeter met zijn voorganger.

Camera’s en specificaties

Het camera-eiland van de smartphones is van materiaal veranderd. Waar de zesde serie Pixels een glazen camerarand hadden, is deze bij de nieuwe toestellen van metaal. De camera’s zijn nu in cirkels verwerkt en vallen daardoor meer op. De camerarand loopt bij het Pro-model over in de metalen rand van de behuizing en bij de reguliere 7 is de behuizing van aluminium.

De prototypes in de video kunnen Android 13 helaas nog niet opstarten, maar het scherm gaat wel aan. Daardoor zien we dat de selfiecamera wat kleiner is geworden en kunnen we een kijkje nemen naar de interne specificaties. De Pixel 7 in deze video heeft 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. De 7 Pro is een 12/256GB-variant.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Pixel 7 (Pro)

Google kondigde de Pixel 7-serie eerder dit jaar aan op het Google I/O-event, samen met de Pixel 6a. De nieuwe toestellen beschikken over een verbeterde Tensor-chip en draaien op Android 13. Het lijkt erop dat de nieuwe Pixel 7 en 7 Pro begin oktober officieel het levenslicht zien.

Wil je op de hoogte blijven over de nieuwe Pixel-telefoons? Houd dan Android Planet in de gaten en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief. Volg ons ook op Twitter, Instagram en Facebook om geen enkele update te missen.

Hier vind je het laatste Google-nieuws: