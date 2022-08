Gerucht: Google Pixel 7 en 7 Pro vanaf 6 oktober te bestellen

Googles nieuwste Pixel-telefoons komen eraan. Eerder dit jaar kondigde de techgigant aan dat de smartphones “eind 2022” op de markt zou komen, maar door een recent lek is de officiële datum bekend.

Google Pixel 7 (Pro) vanaf 13 oktober beschikbaar

Volgens smartphone-insider Jon Prosser van FrontPageTech zijn de nieuwe Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro vanaf 6 oktober te pre-orderen, en liggen ze vanaf 13 oktober bij kopers op de deurmat. Dit zegt hij te weten door ‘zeer gerenommeerde bronnen’. 6 oktober is volgens Prosser ook de datum van het Google-event, waar de toestellen officieel het levenslicht zien.

Of de bronnen van Jon Prosser gelijk hebben is nog even afwachten. In het verleden verspreidde Prosser zowel juiste release-info als onjuiste. Zo wisten we ruim op tijd wanneer de Pixel 6 uitkwam, maar bleek de annulering van de Pixel 5a niet waar te zijn.

Dit verwachten we van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro

De Pixel 7-serie treedt in de voetstappen van de Pixel 6-smartphones. Dat betekent dat we een reguliere Google Pixel 7 verwachten en een Pro-model. Beide toestellen hebben naar verluidt een tweede generatie Tensor-chip aan boord. Dat is Googles eigen chip, die bekendstaat om efficiëntie en AI-mogelijkheden.

Het verschil tussen het Pro-model en de reguliere Pixel 7 zit ‘m vooral in de hardware. Zo krijgt de Pro drie in plaats van twee camera’s achterop en is het scherm groter (en misschien beter). Beide toestellen draaien op Android 13, de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem. De telefoons ontvangen bovendien direct de nieuwste Android- en beveiligingsupdates.

Over de prijs is nog niks officieels bekendgemaakt. Wel kunnen we kijken naar de prijzen van de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Eerstgenoemde heeft een adviesprijs van 649 euro en het Pro-model kost 899 euro. Of de Pixel 7-serie ook zo’n degelijke prijs-kwaliteitsverhouding heeft, is onbekend.

Het is niet waarschijnlijk dat de Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel in Nederland verschijnen. Google slaat ons kikkerlandje vaak genoeg over. Wil je een Pixel-telefoon aanschaffen, dan zul je dit via een aanbieder moeten doen – die het toestel uit een ander landen importeert.

