Google Pixel 7 (Pro) vanaf vandaag officieel in Nederland

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro liggen vanaf vandaag in de Nederlandse winkels. Het is de eerste keer dat de Pixels officieel in ons land worden verkocht.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 7 release in Nederland

Het is zover: de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn vanaf vandaag in Nederland te koop. De smartphones hebben een adviesprijs van respectievelijk 649 en 899 euro en verschijnen in verschillende kleurtjes. De toestellen volgen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro van vorig jaar op en draaien het nieuwe Android 13.

De nieuwe Pixel-telefoons zijn bij een aantal (web)winkels te vinden. Zo kun je ze bestellen bij Google zelf, maar is het wellicht interessanter om dit bij Belsimpel te doen. De webshop geeft namelijk 75 (Pixel 7) of 100 euro (Pixel 7 Pro) cashback als je op tijd een bestelling plaatst.

→ Google Pixel 7 prijzen

→ Google Pixel 7 Pro prijzen



Providers T-Mobile en Tele2 verkopen de nieuwe Google-smartphones ook in combinatie met een abonnement. Hier krijg je een setje Pixel Buds A cadeau bij de reguliere Pixel 7 Pro en de Pixel Buds Pro bij de duurdere 7 Pro. De Buds Pro-oordopjes hebben een betere accuduur en noise cancelling, waarmee je omgevingsgeluid wegfiltert.

Dit moet je weten over de Pixel 7 (Pro)

De Pixel 7 en Pixel 7 Pro draaien op de tweede generatie Tensor-chip van Google. Die is energiezuiniger en helpt bij het maken van mooiere foto’s. Over foto’s gesproken: beide telefoons hebben een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens, en bij de Pixel 7 Pro zit er nog een extra zoomcamera (48 megapixel) achterop. Daarmee kun je inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

De nieuwe Pixel-telefoons beschikken ook over een verbeterde selfiecamera, die gezichtsherkenning mogelijk maakt. Deze feature is er echter alleen om de telefoons snel te ontgrendelen; je kan het bijvoorbeeld niet gebruiken in combinatie met je bank-app. Daarvoor moet je de vingerafdrukscanner gebruiken, die onder het scherm zit.

De Pixel 7 heeft een relatief compact 6,3 inch-scherm met een full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels) en 90Hz-ververssnelheid. Bij de Pixel 7 Pro is het scherm een stuk groter (6,7 inch) en heeft het een hogere resolutie van 3120 bij 1440 pixels. Beelden worden bovendien 120 keer per seconde ververst.

De batterijen van de Pixel 7 en 7 Pro zijn respectievelijk 4355 en 5000 mAh groot en kunnen zowel bedraad als draadloos snelladen. Erg vlot gaat het overigens niet; na een half uur zitten de smartphones voor de helft vol. Je moet de snellader bovendien los aanschaffen; in het doosje zit alleen een usb-c-kabeltje.

Lees meer over de Pixel 7-telefoons: