‘Renders: Google Pixel 7 Pro lijkt veelal op directe voorganger’

Er zijn vermeende Google Pixel 7 Pro renders verschenen via een bekende bron. Het toestel lijkt als twee druppels water op de huidige 6 Pro, waarbij uiteraard het horizontale camera-eiland weer opvalt.

Gerucht: renders tonen Google Pixel 7 Pro

Via OnLeaks, een bekende als het gaat om het publiceren van renders van toekomstige toestellen, is het design van de komende Google Pixel 7 Pro gelekt. Ben je bekend met de huidige Google Pixel 6 Pro, dan zijn er op het eerste gezicht geen verschillen te zien. Aan de voorkant is weer een groots amoled-scherm aanwezig met een hoge ververssnelheid voor een soepele ervaring.

Ook komt het tweekleurige design weer terug, dat Google introduceerde bij de 6-serie. Daarbij heeft het gedeelte boven de camera’s een andere kleur dan de onderzijde. Of de fabrikant weer kiest voor een vingerafdrukgevoelige afwerking is nog de vraag.

Kleine verschillen aan de achterzijde

Op de achterkant zien we de horizontale balk vol camera’s. Hét verschil met de huidige Pixel 6-serie is dat deze balk nu volledig geïntegreerd wordt met het frame aan de zijkant. Bij de huidige modellen is dat niet het geval, maar het verschil is eerlijk gezegd minimaal. Onder andere de Samsung Galaxy S22 heeft zo’n soortgelijke versmelting met het eiland en het frame.

Er zijn weer drie camera’s aan boord waaronder de hoofdsensor en camera voor wijdere shots. Ook een periscopische lens is aanwezig, die je gebruikt voor wat optische zoom. Het huidige model kan objecten tot vier keer dichterbij halen via die manier.

Meer over de Google Pixel 7 Pro

Voor de rest deelt de Pixel 7 Pro qua design nagenoeg alles met het huidige model. Zo zijn er weer stereospeakers aan boord en vind je de usb c-poort uiteraard aan de onderzijde. De simkaarttray is geplaatst aan de linkerkant en rechts vind je de aan- / uitknop en de volumeknoppen.

De bron weet ook al te melden dat de Pixel 7 Pro zo’n 8,7 millimeter dik wordt, wat een fractie dunner is dan de onlangs onthulde Samsung Galaxy S22 Ultra. De camera’s steken echter wel enkele millimeters uit, want op het dikste punt wordt het toestel 11,2 millimeter dik. Tot slot weten we ook dat het toestel om en nabij 163 millimeter lang wordt en 76,6 millimeter breed.

Lees ook onze uitgebreide Google Pixel 6 Pro review

Release Google Pixel 7 (Pro)

Wanneer we de nieuwe smartphones van Google gaan zien is nog de vraag. De Pixel 6-serie werd eind oktober 2021 pas gepresenteerd. Als we dat doortrekken, dan moeten we nog een hele tijd wachten tot de officiële onthulling. Tot die tijd blijf je bij Android Planet natuurlijk op de hoogte van al het nieuws omtrent de nieuwe toestellen.

