‘Google Pixel 7 Pro is maar een klein beetje sneller dan voorganger’

Eerste testresultaten van de Google Pixel 7 Pro laten een beperkte sprong in snelheid zien. Mogelijk richt de zoekgigant zich met de nieuwe Tensor G2-chip vooral op het verlengen van de accuduur.

Hoeveel sneller is de Google Pixel 7 Pro?

Twitteraar Kuba Wojciechowski heeft vroege ‘benchmarks’ van de Google Pixel 7 Pro gepubliceerd. Met behulp van het testprogramma Geekbench is het mogelijk om de prestaties van smartphones te meten. Daaruit blijkt dat de Pixel 7 Pro geen enorme sprong in snelheid maakt.

De nieuwe Tensor G2-chip heeft, zoals vrijwel alle chips, meerdere processoren aan boord. Als daar slechts één van aan het werk wordt gezet, blijkt de G2 nauwelijks rapper dan de eerste Tensor-processor uit de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Tijdens multi-core taken, als de telefoon meerdere processoren gebruikt, is de chip ongeveer 10 procent sneller. Dat is een beperkte vooruitgang. Zeker als je bedenkt dat de originele Tensor achterbleef bij de Snapdragon-chips van concurrent Qualcomm.

De grafische prestaties, belangrijk voor bijvoorbeeld games, lijken een grotere verbetering te zien. Die zouden er zo’n 20 procent op vooruitgaan. Bovendien zou de GPU ook flink zuiniger zijn. Mogelijk richt Google zich met de Pixel 7 (Pro) dus vooral op het oprekken van de accuduur en niet zozeer op de snelheid.

Het is overigens niet volledig zeker dat deze resultaten betrouwbaar zijn, aangezien Geekbench-rapporten vervalst kunnen worden. Volgens 9to5Google lijkt dat in dit geval echter niet gebeurd te zijn.

Dit moet je weten over de Google Pixel 7 (Pro)

Google presenteert de Pixel 7 en Pixel 7 Pro op 6 oktober aanstaande. Ze krijgen waarschijnlijk dezelfde schermen als hun voorgangers en ook bij de camera’s zien we hooguit wat kleine verbeteringen. Er zijn al verschillende hands-ons en unboxings verschenen, waarbij het vernieuwde design goed te zien is.

Waarschijnlijk komen de toestellen hier niet officieel op de markt, maar je kunt ze wel via grijze import in huis halen. Je pikt er bijvoorbeeld net over de grens gemakkelijk eentje op in Duitsland. Ook sommige Nederlandse webwinkels bieden ze vermoedelijk gewoon aan. Vaak ligt de prijs dan wel iets hoger.

