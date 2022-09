‘Google Pixel 7 Pro gelekt: nauwelijks anders dan Pixel 6 Pro’

Hoewel Googles nieuwste telefoons binnenkort worden aangekondigd, weten we al van alles over de nieuwe Pixels. Waaronder het topmodel: de Pixel 7 Pro. Dit zijn de specificaties van de Google-smartphone.

‘Google Pixel 7 Pro-specificaties gelekt’

De lekker Yogesh Brar staat bekend om zijn smartphonegeruchten. Zo wist hij ons te voorzien van Samsung S22-, OnePlus 10T– en Galaxy Z Fold 4-specificaties, nog voordat deze toestellen verschenen. Deze keer tweet Brar over de Google Pixel 7 Pro; de grote broer van de Pixel 7 die 6 oktober wordt aangekondigd. Volgens Yogesh mogen we het volgende verwachten:

Google Pixel 7 Pro

(rumoured)



– 6.7" QHD+ OLED, 120Hz, LTPO

– Google Tensor G2 SoC

– Titan security chip

– Rear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 48MP (Tele)

– Front Cam: 11MP

– 12GB RAM

– 128/256GB storage

– Android 13

– 5,000mAh battery, 30W fast charging

– Wireless charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 27, 2022

In eerste instantie lijkt er weinig te zijn veranderd ten opzichte van de Pixel 6 Pro. De voornaamste upgrade is de nieuwe Tensor G2-chip van Google. Deze is onlangs getest en presteert beter dan zijn voorganger. Zo zou de processor tot 10 procent sneller zijn en is de grafische rekenkracht met 20 procent verbeterd.

Het ontwerp van de Google Pixel 7 Pro lijkt erg op dat van zijn voorganger. Beide smartphones hebben een 6,7 inch-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Ook de resoluties van de camera’s blijven hetzelfde. Dat betekent dat foto’s even scherp zullen blijven, maar wellicht worden de sensoren verbeterd om meer licht binnen te laten.

De batterij van de Pixel 7 Pro blijft even groot met een capaciteit van 5000 mAh. Daarnaast is deze draadloos en bedraad op te laden. Dat laatste gaat tot 30 Watt, waarmee je smartphone in 30 minuten weer voor de helft is opgeladen. Er is 12GB aan werkgeheugen aan boord om meerdere apps tegelijk af te spelen en je kunt kiezen uit 128 of 256GB aan opslagruimte.

Android 13 en software-optimalisatie

De aankomende Google-smartphones draaien vanzelfsprekend op Android 13. Onlangs maakte de fabrikant de nieuwste versie van het besturingssysteem beschikbaar voor recente Pixel-smartphones en op de Google Pixel 7’s kan Android 13 niet ontbreken. De nieuwe Android-versie komt met verbeteringen voor personalisatie, beveiliging en privacy.

We hopen dat Google de software optimaal weet te benutten met de nieuwe Tensor-chip en de overige hardware. Daarmee kan het bedrijf de kleine hardware-upgrades het toch waard maken, maar dat is een kwestie van afwachten tot het toestel uit is.

Over de Pixel 7-serie in Nederland gesproken: het lijkt erop dat de toestellen ook direct beschikbaar zullen zijn in ons landje. Dat zeggen meerdere geruchten die we uitgebreid hebben besproken. Daarmee zou grijze import overbodig worden.

