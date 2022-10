Google verkoopt dankzij Pixel 7 (Pro) meer Pixel-smartphones dan ooit

Het gaat volgens Google uitstekend met de verkoop van de Pixel 7 en 7 Pro. De zoekgigant wist recent de meeste Pixels te slijten in één week sinds de introductie van het eerste toestel in de reeks.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Verkoop Google Pixel 7 (Pro) gaat prima

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn prima ontvangen en dat is ook te zien aan de verkoopcijfers. Volgens Google-topman Sundar Pichai verkocht het bedrijf recent meer Pixels in één week dan ooit. Dat is vooral te danken aan de Pixel 7-serie, maar ook de voordelige Google Pixel 6a zou het goed doen.

Pichai deed zijn uitspraken tijdens de bekendmaking van Googles kwartaalcijfers. Hij noemde helaas geen exacte aantallen, waardoor het moeilijk is om zijn bewering op waarde te schatten. Google verkoopt hoogstwaarschijnlijk nog altijd veel minder smartphones dan de giganten uit de industrie, zoals Samsung en Apple.

Bovendien is het niet zo gek dat de Google Pixel 7 en 7 Pro voor een hogere verkoop zorgen. Het bedrijf biedt deze smartphones aan in meer landen dan hun voorgangers, de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Ze zijn niet alleen eindelijk officieel in Nederland te krijgen, maar ook in bijvoorbeeld India en Denemarken. Hoe groter je afzetgebied is, hoe meer potentiële klanten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit moet je weten over de Google Pixel 7 (Pro)

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro hebben een adviesprijs van respectievelijk 649 en 899 euro. Daarmee bieden ze een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding in het hogere segment. De smartphones draaien immers op een snelle chip, hebben mooie oled-schermen en schieten uitstekende foto’s.

In onze uitgebreide review van de Google Pixel 7 (Pro) lees je wat we bij Android Planet van de smartphones vinden. Kijk je liever? Check dan zeven leuke weetjes over de toestellen in de video hieronder.

Krijg je maar geen genoeg van het nieuws uit Android-land? Download dan ook even onze app en abonneer je op onze nieuwsbrief. Volg ons natuurlijk ook eventjes op Facebook, Instagram en Twitter.

Lees het laatste nieuws over Google: