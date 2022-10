Google Pixel 7 Pro vs Pixel 6 Pro: dit zijn de 5 belangrijkste verschillen

De Pixel 7 Pro is de beste smartphone van Google tot nu toe. Maar hoe groot is het verschil met zijn voorganger? Je leest het in onze vergelijking tussen de Google Pixel 7 Pro vs de Pixel 6 Pro!

Google Pixel 7 Pro vs Pixel 6 Pro

De Google Pixel 7 Pro is het nieuwste vlaggenschip van de zoekgigant. Ten opzichte van de gewone Pixel 7 heeft hij onder meer een groter scherm en extra camera. Bovendien kun je ‘m eindelijk officieel in Nederland kopen. De Pixel 7 Pro heeft met 899 euro dezelfde adviesprijs als de Pixel 6 Pro vorig jaar. Daarvoor krijg je 12GB RAM en 128GB opslagruimte. Voor 100 euro meer verdubbel je de opslag naar 256GB.

Maar hoe groot is het verschil met zijn directe voorganger, die ook ook nog steeds te koop is en inmiddels een stuk minder kost? We zetten de vijf grootste verschillen op een rij in deze Google Pixel 7 Pro vs Pixel 6 Pro vergelijking.

1. Snellere Tensor-processor

De Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro waren de eerste smartphones die Google van een eigen Tensor-processor voorzag. De Pixel 7 Pro draait op een nieuwe Tensor G2-chip, die verschillende verbeteringen met zich meebrengt. Hoewel de pure rekenkracht niet spectaculair is toegenomen, heeft de G2 wel een snellere gpu. Dat betekent dat gamers er mooier uit zullen zien op de Pixel 7 Pro en iets beter draaien.

Bovendien is de chip zuiniger, wat goed nieuws zou moeten zijn voor de accuduur. Ook op het gebied van machine learning zet Google stappen, waardoor de camera’s een aantal nieuwe trucjes hebben geleerd.

2. Betere camera’s

Op het eerste gezicht lijkt de Pixel 7 Pro dezelfde camera’s te hebben als zijn voorganger, maar schijn bedriegt. De 50 megapixel-hoofdcamera is inderdaad ongewijzigd, maar de groothoeklens is 21 procent wijder dan voorheen. Je krijgt met deze camera dus meer op je foto dan vorig jaar. Bovendien heeft de lens nu autofocus, waardoor je hem ook kunt gebruiken als macrocamera om bijvoorbeeld insecten of bloemen te fotograferen.

Met de telecamera kun je vijf keer inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Op de Pixel 6 Pro was dat nog vier keer. Ook heeft Google Super Res Zoom verbeterd. Met deze hybride zoom kun je het beeld in totaal tot 30 keer dichterbij halen. Kunstmatige intelligentie zorgt er verder voor dat je onscherpe foto’s met ‘Photo Unblur’ scherp kunt maken. Dat werkt zelfs met oude foto’s. Ook schiet je nu 10-bit HDR video en kun je je filmpjes van een onscherpe achtergrond voorzien met Cinematic Blur.

3. Feller scherm

De Pixel 7 Pro heeft nog steeds een 6,7 inch-amoled-scherm met een hoge resolutie van 3120 bij 1440 pixels. Ook de verversingssnelheid is met 120Hz gelijk. Dat is helemaal prima, want daardoor ziet alles wat je doet er zeer soepel uit. Google heeft de helderheid van het scherm wel flink opgeschroefd.

De Pixel 6 Pro haalde ‘slechts’ 800 nits, waardoor je in direct zonlicht soms moeite moest doen om het display af te kunnen lezen. De Google Pixel 7 Pro is met maximaal 1500 nits een stuk feller, waardoor dat probleem verleden tijd is.

4. Ontgrendelen met je gezicht

Een veelgehoorde klacht bij de Pixel 6 en Pixel 6 Pro was dat de vingerafdrukscanner traag werkte. Google heeft een nieuw exemplaar in de opvolgers gestopt die volgens de eerste berichten sneller werkt. Daarnaast kun je de Pixel 7 Pro echter ook ontgrendelen met gezichtsherkenning. De camera scant je gezicht en herkent je vervolgens als je de smartphone in probeert te komen.

Dat kennen we natuurlijk van de iPhone, maar ‘Face Unlock’ is niet zo geavanceerd of veilig als Face ID. Er wordt namelijk alleen gebruikgemaakt van de camera en niet van een infraroodscanner. Daardoor werkt het minder goed bij weinig licht. Ook zouden kwaadwillenden de Pixel 7 Pro kunnen ontgrendelen met een foto van je gezicht. Je kunt gezichtsherkenning daarom niet gebruiken om bijvoorbeeld een bankoverschrijving te bevestigen.

Pixel 6 Pro

5. Verfijnd ontwerp

De Pixel 7 Pro bouwt verder op het ontwerp dat Google introduceerde met de Pixel 6-serie. Het bedrijf is echter afgestapt van de tweekleurige achterkant. Ook de ‘camerabar’, die over het hele toestel loopt, is aangepast. Die ziet er nu wat gestroomlijnder uit en is gemaakt van geborsteld aluminium in plaats van glas.

Verder heeft de Pixel 7 Pro nog steeds gebogen schermranden, maar het is wel een stuk subtieler. Eigenlijk is het display zelf plat, maar buigt het glas af naar de zijkanten. Naast de kleuren Sneeuw (wit) en Obsidiaan (zwart) kun je dit keer ook kiezen voor Hazel, een grijsgroene variant.

Conclusie Google Pixel 7 Pro vs Pixel 6 Pro-vergelijking

Dat was onze Google Pixel 7 Pro vs Pixel 6 Pro-vergelijking! Als je nu met een Pixel 6 Pro rondloopt, is er weinig reden om een 7 Pro te kopen. Daarvoor zijn de verschillen simpelweg te klein. Google heeft vooral minpunten opgelost en het toestel verfijnd. Binnenkort lees je natuurlijk al onze bevindingen in een uitgebreide review.

Sta je nu voor de keuze tussen de Pixel 6 Pro en Pixel 7 Pro? Dan zouden we wel voor de 7 Pro gaan. De nieuwe telefoon heeft net als zijn voorganger een adviesprijs van 899 euro, maar je profiteert momenteel van diverse (pre-order) deals. Je ontvangt bijvoorbeeld cashback of gratis oordopjes. Daardoor ben je slechts een paar tientjes meer kwijt dan wanneer je voor de – inmiddels afgeprijsde – Pixel 6 Pro gaat.

