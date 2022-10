Downloaden maar: alle officiële Pixel 7 (Pro)-wallpapers

Wil je een achtergrond van de Google Pixel 7 (Pro) gebruiken op je eigen toestel? Dat kan! Alle wallpapers van de 7 en 7 Pro zijn namelijk nu te downloaden en wij leggen uit hoe dat werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Download alle Google Pixel 7 (Pro)-wallpapers

Vorige week zijn de nieuwste toestellen van Google officieel gepresenteerd. Ze zijn uitgerust met nieuwe hardware en heel wat vernieuwde functies. Tevens zijn het de eerste toestellen die standaard op de markt komen met Android 13. Dat betekent ook dat we nieuwe achtergronden zien en die zijn nu te downloaden voor iedereen.

Via de bekende website XDA Developers kun je ze allemaal vinden en downloaden. Ze hebben een hoge resolutie van 2400 bij 1080 of 3120 bij 1440 pixels en veren staan centraal in allerlei vormen en kleuren. Downloaden doe je makkelijk via deze link en in totaal gaat het om 15 stuks.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 7 (Pro): review verschijnt binnenkort

De review over de Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro verschijnt binnenkort! Wel kun je natuurlijk al terecht in onze Pixel 7 (Pro) preview, waarin we je kort meenemen langs onze eerste indrukken.

Interesse om zo’n toestel aan te schaffen check dan ons uitgebreide deals-artikel! In combinatie met een abonnement bespaar je zo flink veel op de toestelkosten. Dat kan oplopen tot 299 euro op de Pixel 7 Pro. Die kost normaliter 899 (128GB) of 999 (256GB) euro. De normale Pixel 7 heeft een vanafprijs van 649 euro voor de 128GB-variant, de 256GB-versie kost 749 euro.

Uiteraard hebben we nog meer geschreven over de Google-smartphones. Zo leggen we je alles uit over gezichtsherkenning en hebben we de verschillen tussen beide grootmachten voor je op een rij gezet. We hebben alles verteld over het update-beleid en de Pixel 7 vergeleken met de Pixel 6 van vorig jaar.

Meer lezen over de Google Pixel 7 (Pro)?