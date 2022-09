‘Dit zijn de specificaties van de Google Pixel 7’

De officiële onthulling van de Google Pixel 7 laat niet lang meer op zich wachten, maar de specificaties zijn geen geheim meer. Een betrouwbare lekker heeft ze namelijk online gezet.

‘Google Pixel 7-specificaties gelekt’

Google presenteert zijn nieuwe Pixel-telefoons op 6 oktober en nu zijn de specificaties van het instapmodel gelekt. De betrouwbare smartphone-insider Yogesh Brar heeft op Twitter de specs van de Pixel 7 gedeeld. Het gaat om de ‘normale’ Google Pixel 7 en dus niet om de duurdere en luxere Pixel 7 Pro.

Volgens de informatie krijgt de Google-telefoon een 6,3 inch-oled-scherm, met een full-hd-resolutie en ververssnelheid van 90Hz. Het scherm van de Pixel 6 (van vorig jaar) is nagenoeg identiek, maar met 6,4 inch wel een fractie groter. Yogesh Brar bevestigt ook dat de Pixel 7 een tweede generatie Tensor-chip krijgt van Google.

De processor wordt bijgestaan door 8GB werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook moet een versie met 256GB opslag verschijnen. Op de achterkant zit vermoedelijk weer een dubbele camera: een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens. De selfiecamera zou wel zijn verbeterd en een hogere resolutie van 11 megapixel hebben. Bij de Pixel 6 was dit ‘slechts’ 8 megapixel.

De batterij is vermoedelijk 4700 mAh groot. Dit is een piepkleine verbetering ten opzichte van de Pixel 6, die een 4614 mAh-accu heeft. Snelladen gaat met maximaal 30 Watt – net als bij de Pixel 6 – al is het nog de vraag of de smartphone deze snelheid echt haalt. Het Pixel-toestel van vorig jaar kan op papier ook snelladen met 30 Watt, maar haalt dit vermogen in de praktijk nauwelijks.

Draait op Android 13

De Google Pixel 7 kan daarnaast draadloos opladen, net als zijn voorgangers. Hoe snel dit gaat is echter nog onduidelijk. Wel weten we zeker dat de smartphone op Android 13 draait. Dit is de nieuwste versie van het besturingssysteem die vorige maand werd uitgebracht. Pixel-telefoons staan bovendien vooraan de rij als het gaat om de nieuwste Android-updates.

Op 6 oktober horen we alles over de Pixel 7 en de duurdere Pixel 7 Pro. De verwachting is dat Google dan ook nieuwe Nest-apparaten uit de doeken doet. Een nieuwe Chromecast krijgen we niet tijdens het event te zien, want die is vorige week aangekondigd. De Chromecast met Google TV (HD), zoals het streamingapparaatje heet, is goedkoper dan zijn voorganger en nu te koop in Nederland voor 39,99 euro.

