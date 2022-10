Zoveel Android-updates krijgen de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro

De nieuwe topsmartphones van Google zijn onthuld en hebben onder meer een snellere chip en betere camera’s. Ook op softwaregebied stelt Google niet teleur. Dit is het updatebeleid voor de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Met een verfijnd design werden de Google Pixel 7 en 7 Pro aangekondigd op het Made by Google 2022-event. Onder meer de camera’s zijn verbeterd en het apparaat wordt aangestuurd door een snellere processor. Maar naast hardware is ook de software niet mis. Google brengt de Pixel 7-serie direct uit met de nieuwste Android-versie en daarbij krijg je jaren aan updates.

Net als bij de voorgangers ben je met de Pixel 7 (Pro) verzekerd van drie grote Android-updates. Dat betekent een upgrade van Android 13 naar Android 14, 15 en 16. Daarnaast biedt de fabrikant ook vijf jaar aan beveiligingsupdates, die maandelijks verschijnen. Daarmee blijven jouw smartphone en gegevens digitaal beschermd.

Dat is zeker niet gek en omdat Google zelf Android ontwikkelt, is de software gegarandeerd geoptimaliseerd. Toch biedt de zoekgigant niet de langste software-ondersteuning. Samsung voorziet zijn smartphones bijvoorbeeld van vier grote Android-upgrades.

Bij de Pixel 7 en 7 Pro verwachten we zoals gezegd maandelijks een beveiligingsupdate Elke vrijdag publiceert Android Planet een overzicht met alle updates per fabrikant. Benieuwd wanneer de software van jouw smartphone bijgespijkerd wordt? Houd dan de update-overzichten in de gaten.

Dit zijn de Google Pixel 7 en 7 Pro

Google is aangekomen bij de zevende generatie Pixel-smartphones in de vorm van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Het ‘reguliere’ model komt met een amoled-scherm van 6,3 inch, dat 25 helderder is dan dat van zijn voorganger. Daarnaast wordt hij aangestuurd door Googles nieuwe Tensor G2-chip. Volgens de fabrikant is deze een stukje sneller en energiezuiniger dan de processor in de Pixel 6.

De Google Pixel 7 Pro heeft dezelfde chip, maar onderscheidt zich met een groter formaat en een extra telecamera om verder in te zoomen. Ook heeft het 6,7 inch amoled-scherm een hogere verversingssnelheid. Waar de Pixel 7 een paneel met 90Hz heeft, krijg je op de 7 Pro tot 120 beelden per seconde. Daarmee lijkt swipen door social media extra vloeiend.

De Pixel 7 heeft 8GB werkgeheugen aan boord en het Pro-model 12. Beide smartphones zijn verkrijgbaar in een 128- of 256GB-variant en worden in het zwart en wit aangeboden. De 7 komt daarnaast ook in het lichtgeel en de 7 Pro in grijsgroen. Prijzen beginnen bij 649 euro voor de Pixel 7 en 899 euro voor de Pixel 7 Pro.

