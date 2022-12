‘Google Pixel 7 (Pro) straks mogelijk ook te koop bij Vodafone’

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn binnenkort misschien ook bij Vodafone verkrijgbaar. Op dit moment is T-Mobile de enige provider die de telefoons in Nederland verkoopt.

Google Pixel 7 (Pro) bij Vodafone

Op de website van Vodafone zijn pagina’s gespot voor de Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro, zo meldt Tweakers. Op de pagina’s zijn de verschillende kleurvarianten te vinden, maar verder bevatten ze weinig informatie. Het zou er in ieder geval op duiden dat de Google-telefoons straks ook bij Vodafone verkrijgbaar worden.

Op het moment van schrijven is T-Mobile de enige Nederlandse provider die de Pixel 7 (Pro) in het assortiment heeft. Overigens is het al een tijdje mogelijk om de toestellen met een Vodafone-abonnement in huis te halen. Webwinkels als Belsimpel en Mobiel.nl laten je de Pixel 7 en 7 Pro combineren met een Vodafone-abonnement.

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro

De Pixel 7 is in drie kleuren beschikbaar: zwart, wit en lichtgeel. De smartphone heeft standaard 128GB aan opslagruimte, maar er is ook een versie met 256GB opslag. De duurdere Pixel 7 Pro is er in dezelfde opslagopties en drie kleuren: zwart, wit en grijs.

Meer over de Pixel 7 (Pro)

De Pixel 7 en 7 Pro zijn de eerste Google-telefoons die officieel in Nederland zijn uitgebracht. Voorgaande toestellen, zoals de Pixel 6 (Pro) en Pixel 5, kon je wel bij Nederlandse webwinkels kopen, maar alleen via grijze import. De Pixel 7 heeft een adviesprijs van 649 euro, terwijl de grotere Pixel 7 Pro voor 899 euro over de toonbank gaat. Inmiddels zijn de smartphone ietsjes in prijs gedaald.

Het instapmodel is compacter dan de Pro-versie, maar beschikt ook over mindere camera’s. De hoofdcamera is weliswaar hetzelfde, maar de 7 Pro heeft een wijdere groothoeklens én een telecamera om in te zoomen. Laatstgenoemde ontbreekt bij de Pixel 7. Het scherm van de Pro heeft bovendien een hogere ververssnelheid van 120Hz (in plaats van 90Hz) en de batterij is groter.

