Google Pixel 7 vs Pixel 6: dit zijn de 4 belangrijkste verschillen

Deze week brengt Google de Pixel 7 en Pixel 7 Pro uit in Nederland. In dit artikel kijken we naar het instapmodel en vergelijken we ‘m met zijn voorganger, de Pixel 6.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 7 vs Pixel 6: een vergelijking

We moesten er heel wat jaren op wachten, maar eindelijk is het zover: de Pixel-smartphones van Google zijn er nu ook officieel in Nederland. Vanaf donderdag 13 oktober start de verkoop en kun je de nieuwe vlaggenschepen in huis halen. Voor de Pixel 7 vraagt Google 649 euro, terwijl de Pixel 7 Pro met 899 euro een stuk duurder is.

Lijkt het instapmodel – de reguliere Pixel 7 – je wel wat? In deze vergelijking zetten we ‘m tegenover zijn voorganger, de Pixel 6. Deze smartphone lijkt behoorlijk op de nieuwste Google-telefoon én is inmiddels een stuk goedkoper. Welke features loop je dan mis en op welke punten onderscheidt de Pixel 7 zich?

1. Kleiner scherm, dunnere randen

Google heeft Pixel 7 een iets kleiner scherm gegeven. Waar het display van de Pixel 6 een grootte heeft van 6,4 inch, is dit bij de Pixel 7 6,3 inch. De resolutie is wel hetzelfde gebleven (2400 bij 1080 pixels), dus qua scherpte is er nauwelijks verschil. De ververssnelheid ligt opnieuw op 90Hz, maar het Pixel 7-display kan wel helderder.

Een fijne verbetering is dat de randen rondom het scherm bij de Pixel 7 kleiner zijn. Daardoor bestaat de voorkant meer uit display en heb je minder last van zwarte bezels. De randen zijn overigens alsnog duidelijk zichtbaar: vooral de kin aan de onderkant is vrij fors.

Bovenaan, in een klein gat in het scherm, zit de selfiecamera. Deze kun je bij de Pixel 7 ook gebruiken voor gezichtsherkenning, wat natuurlijk mooi is meegenomen. We hebben dit kort getest en bij goede lichtomstandigheden werkt de ‘Face Unlock’-functie goed en snel. Hoe dit in het donker is, lees je binnenkort in onze review.

2. Nieuwe Google Tensor-processor

Bij de aankondiging van de Pixel 7 nam Google uitgebreid de tijd om te vertellen over de nieuwe Tensor-chip. De zogeheten Tensor G2-chip is niet per se veel sneller dan zijn voorganger, maar brengt de nodige verbeteringen op het gebied van machine learning en de camera’s. De processor is ook energiezuiniger en draait games vloeiender.

De ‘standaardversie’ van de Google Pixel 7 heeft 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Dat laatste kun je niet zelf uitbreiden met een micro-sd-geheugenkaartje, net als bij eerdere Pixel-telefoons. Heb je toch meer opslag nodig, dan kun je voor de 256GB-versie gaan. Die kost 749 euro in plaats van 649 euro. Bedenk daarom van tevoren goed hoeveel opslag je nodig denkt te hebben.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Cameraverbeteringen

Bij de camera’s is op het eerste gezicht niet enorm veel veranderd. De Pixel 7 heeft net als zijn voorganger een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens op de achterkant. Toch moeten de camera’s door de Tensor G2-chip – gecombineerd met verbeterde software – mooiere foto’s maken.

Zo zijn kiekjes scherper, ook als je ze in het donker schiet. De nachtmodus is verbeterd en nu een stukje sneller en Google belooft dat ingezoomde foto’s er mooier uitzien. Er is geen aparte zoomcamera aanwezig zoals bij de Pixel 7 Pro, maar je kan toch het beeld dichterbij halen zonder dat er veel kwaliteit verloren gaat.

Een hele toffe functie van de Pixel 7 is ‘Photo Unblur’. De smartphone gebruikt machine learning om onscherpe foto’s, die je bijvoorbeeld te snel hebt genomen, meer detail te geven. Dit werkt ook met plaatjes die je jaren geleden hebt gemaakt. Photo Unblur is alleen beschikbaar op de Pixel 7 en verschijnt ook niet via een software-update voor de Pixel 6.

Verder is de selfiecamera aangepakt. De frontcamera heeft nu een resolutie van 10,8 megapixel in plaats van 8 megapixel. De beeldhoek is ook groter, wat van pas komt als je bijvoorbeeld een groepselfie wil maken.

4. Accuduur en opladen

Tot slot de accu van de nieuwe Google-smartphone. De Pixel 7 is kleiner dan zijn voorganger en de batterij is daarom geslonken. Deze heeft een capaciteit van 4355 mAh, tegenover de 4614 mAh-accu van de Pixel 6. Google zegt echter dat de accuduur niet achteruit is gegaan en belooft dat de nieuwe telefoon 24 uur op een volle lading meegaat.

Op oplaadgebied is de Pixel 7 – net als zijn voorganger – geen hoogvlieger. Google verkoopt een 30 Watt-snellader voor het toestel, maar het snelladen gaat in de praktijk met maar 20 Watt. Daarmee vul je de batterij in een half uur voor 50 procent. Bij de Pixel 6 kun je rekenen op dezelfde oplaadsnelheden.

Belangrijk om te weten is dat je de oplader los moet aanschaffen, want Google levert ‘m niet mee. In het doosje zit alleen een usb-c-kabeltje. Wel kan de Pixel 7 ook draadloos opladen met iedere Qi-lader, dus als je die toevallig in huis hebt staan, kun je ook op deze manier de smartphone van stroom voorzien.

Google Pixel 7 in Nederland

De Google Pixel 7 is vanaf morgen (13 oktober) in Nederland te koop. Google verkoopt het toestel via zijn eigen webwinkel, maar je kan ook terecht bij Belsimpel. Providers Tele2 en T-Mobile verkopen de Pixel in combinatie met een abonnement. De Pixel 7 Pro kost 899 euro.

De adviesprijs bedraagt 649 euro en je kan kiezen uit drie kleuren: zwart (Obsidiaan), wit (Sneeuw) en lichtgroen (Citroengras). In de vergelijking zetten we de beste prijzen voor een losse Google Pixel 7 op een rijtje. Of check wat je voor een Pixel 7 met een abonnement betaalt.