5 wensen voor de Google Pixel 7 (Pro): hier hopen we op

6 oktober onthult Google twee nieuwe Pixel-smartphones. Wij hebben alvast onze wensen op een rij gezet die de Google Pixel 7 en 7 Pro nóg beter zouden maken dan hun voorgangers.

Dit zijn onze wensen voor de Google Pixel 7 (Pro)

Vorig jaar gooide Google het roer om met de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Een nieuw design, een betere camera en eigen chip moesten de zoekgigant eindelijk écht op de kaart zetten als serieuze smartphonefabrikant. Dat lijkt gelukt, want de telefoons werden over het algemeen goed ontvangen.

Op 6 oktober presenteert Google de opvolgers: de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Ze borduren voort op het in 2021 gelegde fundament. Het gewone model krijgt naar verwachting weer een 6,4 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De Pro-variant beschikt wederom over een groter 6,7 inch-oled-scherm dat de pixels 120 keer per seconde ververst.

We verwachten geen gigantische veranderingen, maar toch valt er voldoende te verbeteren. Dit zijn onze wensen voor de Google Pixel 7 en 7 Pro!

1. Een snellere vingerafdrukscanner

Het is natuurlijk prettig als je je smartphone snel en veilig kunt ontgrendelen. In onze review van de Pixel 6 klaagden we dat de vingerafdrukscanner van dat toestel niet al te rap was. We waren zeker niet de enige, want veel gebruikers ervaarden hetzelfde. Het zou daarom fijn zijn als Google de scanner verbetert. De nieuwe, goedkopere Pixel 6a lijkt iets vlotter te ontgrendelen, dus hopelijk heeft het bedrijf geleerd van zijn fouten.

Pixel 6a

2. Betere camerasoftware

De Pixel 6 en 6 Pro waren de eerste Google-telefoons in jaren die nieuwe camerahardware kregen. Hoewel de grotere sensor van de primaire camera betere foto’s opleverde dan voorheen, was het gat niet zo groot als gehoopt. Google staat bekend om zijn uitstekende camerasoftware, maar de concurrentie heeft een flink deel van die achterstand inmiddels ingehaald. We hopen daarom dat het bedrijf dit jaar weer een mooie stap vooruitzet.

De voortekenen zijn gunstig. De Pixel 7 en 7 Pro gebruiken dezelfde hardware als hun voorgangers. Toch belooft Google-topman Rick Osterloh dat de telefoons een ‘nieuwe standaard zetten’ op het gebied van fotografie. Dat zou te danken zijn aan doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie. We zijn zeer benieuwd.

3. Sneller opladen

Google beloofde dat de Pixel 6 en 6 Pro op konden laden met maximaal 30 Watt. Uiteindelijk bleek deze snelheid niet gehaald te worden. De smartphones bleven steken op maximaal 22 Watt, terwijl het opladen gemiddeld zelfs met een miezerige 13 Watt verliep.

Dat kan anno 2022 natuurlijk niet. De OnePlus 10T haalt bijvoorbeeld maar liefst 150 Watt. Zo bont hoeft Google het wat ons betreft niet te maken, maar een snelheid rond de 50 Watt zou al heel fijn zijn.

4. Symmetrische bezels

Sommige Android-fabrikanten zijn er dit jaar eindelijk in geslaagd om de bezels rond het scherm volledig symmetrisch te maken. Denk maar aan de Samsung Galaxy S22, Nothing Phone (1) en de betaalbare Motorola Edge 30 Neo – die binnenkort wordt verwacht. Google zelf lukte het twee jaar geleden al met de Pixel 5.

Het was daarom een teleurstelling dat de Pixel 6 en 6 Pro toch weer een dikkere ‘kin’ aan de onderkant hadden. Hopelijk verdwijnt die op de Pixel 7 en 7 Pro, want dat ziet er gewoon een stuk mooier uit.

Pixel 7 en 7 Pro

5. Een beter modem

Hoewel veel mensen hun smartphone gebruiken voor alles behalve telefoneren, is het natuurlijk wel een basisfunctie. Sommige gebruikers van de Pixel 6 en 6 Pro klagen over een slecht bereik.

Ze missen telefoontjes of verliezen halverwege een gesprek de verbinding. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het zou Google daarom sieren als ze een beter modem gebruiken in de Pixel 7 en 7 Pro.

Dit weten we al over de Google Pixel 7 en 7 Pro

De Google Pixel 7 en 7 Pro bouwen qua uiterlijk voort op de Pixel 6 en Pixel 6 Pro, maar het ontwerp is wel verfijnd. Zo heeft de camerastrook op de achterkant een gestroomlijnder uiterlijk. Verder hebben ze een tweede generatie Tensor-chip aan boord die voor betere prestaties moet zorgen. Het zijn ook de eerste smartphones die uit de doos standaard op Android 13 draaien, de nieuwste versie van het besturingssysteem.

