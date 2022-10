Gerucht: Google Pixel 7a krijgt dezelfde camera als duurdere broertjes

Volgens een wild gerucht krijgt de voordelige Google Pixel 7a dezelfde hoofdcamera als de gewone Pixel 7 en 7 Pro. Ook op andere vlakken zou de smartphone erg op zijn duurdere broertjes lijken.

‘Veel betere camera voor Google Pixel 7a’

Het lijkt te mooi om waar te zijn: een voordelige smartphone die nauwelijks onderdoet voor duurdere toestellen. Toch gaat dat volgens 9to5Google wel gebeuren. De Google Pixel 7a zou onder meer dezelfde hoofdcamera krijgen als de gewone Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Dat is op zich best voorstelbaar. De Pixel 5a had bijvoorbeeld dezelfde camera als de duurdere Pixel 5. 9to5Google denkt echter dat de Pixel 7a ook een ultragroothoeklens én een telecamera aan boord heeft. Die laatste ontbreekt op de gewone (en duurdere) Pixel 7.

Daarmee zijn we er nog niet, want de 7a zou verder op de nieuwste Tensor G2-chip draaien, een luxe behuizing van keramiek krijgen én over draadloos laden beschikken. De snelheid zou wel beperkt zijn tot 5 Watt. De gewone Pixel 7 en 7 Pro kunnen draadloos accusap tanken met respectievelijk 20 en 23 Watt.

De Google Pixel 6a

9to5Google baseert zich op gelekte codenamen die de zoekgigant gebruikt. De genoemde specificaties horen bij een toestel dat intern ‘Lynx’ heet. De website denkt dat het om de Pixel 7a gaat, maar zoals gezegd: het klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn. De 7a zou met deze specificaties namelijk in veel opzichten een betere smartphone zijn dan de Pixel 7. En dat tegen een lagere prijs. We nemen daarom wat korreltjes zout bij dit gerucht.

Voorlopig is de Pixel 6a het voordelige alternatief

Het duurt nog wel even voor Google de Pixel 7a uitbrengt. Vermoedelijk verschijnt de telefoon in de zomer van 2023 en heeft hij een prijskaartje van onder de 500 euro.

Ben je nú op zoek naar een voordelige smartphone van Google? Dan kun je kijken naar zijn voorganger, de Pixel 6a. Dat toestel heeft een compact 6,1 inch-oled-scherm en draait op een Tensor G1-chip die ook in de Pixel 6 en 6 Pro zit. Op cameragebied lever je wel iets in, maar de 6a schiet alsnog prima plaatjes. Je haalt het toestel momenteel al voor rond de 400 euro in huis.

