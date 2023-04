Google Pixel 7a krijgt mogelijk gezichtsherkenning

De Google Pixel 7a is straks niet alleen met de vingerafdrukscanner te ontgrendelen, maar de smartphone krijgt mogelijk een handige gezichtsherkenning-functie.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 7a met gezichtsherkenning

Dat laten screenshots zien die door smartphone-insider SnoopyTech op Twitter zijn gedeeld. Een afbeelding toont dat het niet alleen mogelijk is om de Google Pixel 7a met de aanwezige vingerafdrukscanner te ontgrendelen. Ook is er een ‘Face Unlock’-optie aanwezig om hiervoor je gezicht te gebruiken.



Hoewel gezichtsherkenning op veel meer Android-telefoons zit, ontbrak deze functie bij eerdere Pixel a-smartphones. Op de Pixel 7 en Pixel 7 Pro is de feature wel aanwezig, waarbij machine learning wordt toegepast om de gezichtsherkenning iets veiliger te maken. Desondanks is het alleen mogelijk om de telefoons met je gezicht te ontgrendelen. De feature is niet in andere apps beschikbaar.

Google gebruikt alleen de selfiecamera om je gezicht te herkennen en dat is simpelweg niet zo veilig als een scan van je vingerafdruk. De Pixel 4 uit 2019 beschikte nog over uitgebreide gezichtsherkenning, waarbij het toestel een 3D-scan van je gezicht maakte. Deze feature werd bij de Pixel 5 (en latere Google-telefoons) echter weer geschrapt.

Pixel 7a verschijnt al snel

De Google Pixel 7a wordt mogelijk al snel gepresenteerd. Volgens gerucht is de zoekgigant van plan om de smartphone tijdens het I/O 2023-evenement te onthullen. Dit event vindt plaats op 10 mei. Vermoedelijk is de Pixel 7a kort na de aankondiging te koop.

De verwachting is dat de Google-telefoon duurder wordt dan zijn voorganger, de Pixel 6a. Geruchten hebben het over een adviesprijs van 499 dollar, maar een Europese prijs is onbekend. De Pixel 6a heeft in Nederland een adviesprijs van 459 euro. We denken daarom dat de 7a rond de 500 euro gaat kosten, maar weten dit logischerwijs niet zeker.

De Pixel 7a zou een 6,1 inch-oled-scherm hebben met een hoge ververssnelheid van 90Hz. Naar verluidt beschikt de smartphone ook over de Tensor G2-processor, die we kennen van de reguliere Pixel 7-telefoons. Google zou verder draadloos opladen aan het toestel toevoegen, een feature die we in het middensegment niet vaak zien.

Wil je op de hoogte blijven? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Het laatste nieuws over Google: