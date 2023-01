Zien: hands-on Google Pixel 7a verschijnt maanden voor lancering

Online is een vermeende Google Pixel 7a-video verschenen, waarin de smartphone wordt getoond. We verwachten de officiële aankondiging pas over enkele maanden.

‘Google Pixel 7a video toont toestel van alle kanten’

De hands on-video is gepubliceerd in een besloten Facebook-groep, maar inmiddels via andere kanalen te zien. Het gaat om een donkergrijs model van de aankomende Google Pixel 7a. Daarbij zien we ook het Google-logo op de achterzijde.

Van de Pixel 6 Pro verscheen ruim voor de lancering ook al een hands-on, maar toen ging het om een prototype. Het is onduidelijk of het Pixel 7a-toestel in de video een retailmodel of testexemplaar is.

Het uiterlijk van de Pixel 7a lijkt in alles op eerder verschenen renders. Zo zien we de nieuwe camerabalk met een uitsparing voor de dubbele camera. Het gaat waarschijnlijk om dezelfde camera’s als zijn duurdere broer, de Pixel 7. Google zou voor een plastic behuizing met een glimmende afwerking kiezen.

Aan de onderzijde zien we de usb c-poort en aan de rechterkant de volumeknoppen en aan- / uitknop. Ook zien we de software in actie. Zo is er een 90Hz-optie te zien, waarmee de pixels van het display 90 keer per seconde worden vernieuwd. Dat zou een belangrijke verbetering zijn, want de Pixel 6a blijft steken op slechts 60Hz.

Voor nu is het wachten op meer specificaties van onder andere de camera’s, accu en geheugen. Zo krijgt de Pixel 7a wel ondersteuning voor draadloos laden, aldus eerdere geruchten. We gaan uit van dezelfde Tensor 2-chip als in de Google Pixel 7-telefoons. De Pixel 6a heeft een 4410 mAh-accu, 6GB werkgeheugen en 128GB niet-uitbreidbare opslag.

Onthulling van de Google Pixel 7a

Volgens eerdere geruchten wordt de Pixel 7a op de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie onthuld. Dit event vindt doorgaans in mei plaats. Naast de 7a zou tijdens I/O 2023 ook de eerste opvouwbare smartphone van Google worden getoond. Later dit jaar verwachten we tot slot de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

