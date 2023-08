Pixel 7a kapot? Repareer hem zelf met echte Google-onderdelen

Google slaat wederom de handen ineen met de reparatiespecialisten van iFixit. Vanaf nu koop je ook vervangingsonderdelen voor de Google Pixel 7a, zodat je als consument zelf je kapotte smartphone kunt repareren.

Repareer je Google Pixel 7a met onderdelen van iFixIt

Een kapotte smartphone is nooit leuk en hoewel een telefoon soms nog prima werkt met een barst in het scherm, wil je ‘m misschien liever gerepareerd hebben. Gebruikers van de Google Pixel 7a kunnen dat vanaf nu zelf doen, want de zoekgigant biedt in samenwerking met iFixit originele vervangingsonderdelen aan.

Je kunt voor verschillende onderdelen bij iFixit terecht, waaronder een nieuwe achterkant voor 44,95 euro, groothoeklens vanaf 29,95 euro, hoofdcamera vanaf 59,95 en batterij voor 32,95. Verder zijn ook de benodigde plakkers en gereedschappen verkrijgbaar bij de reparatiespecialist.

Laat je je smartphone repareren door een externe partij? Dan kan dat flink wat geld gaan kosten. Reparatiecentra in Nederland vragen bijvoorbeeld ruim 250 euro voor het vervangen van een Pixel 7-scherm. Zelf het scherm van je Pixel 7a vervangen kost je ‘maar’ 110 euro, met nog 10 euro voor het benodigde gereedschap en ongeveer een uurtje van je tijd.

Om te voorkomen dat je onvoorbereid te werk gaat, biedt iFixit ook een uitgebreide handleiding voor het verwisselen van de onderdelen. Daarnaast krijg je een levenslange garantie, wat inhoudt dat je nieuwe scherm, batterij of camera het blijven doen zolang je ze gebruikt.

Reparaties zijn nieuw, maar ook voor oude toestellen

Google biedt pas sinds deze zomer onderdelen aan via iFixit, zodat je als consument de mogelijkheid hebt om zelf je smartphone te repareren – en er langer mee kan doen. Een groot voordeel is dat Google niet alleen onderdelen aanbiedt voor de nieuwste topmodellen, maar ook oudere toestellen. Zo kun je bij iFixIt terecht voor reparaties op Google-toestellen vanaf de Pixel 2 tot de Pixel 7-serie, waar de Pixel 7a ook onder valt.

Wil je meer weten over de smartphone? Check dan de uitgebreide Google Pixel 7a review die we eerder dit jaar hebben gepubliceerd. Hieronder vind je alvast een voorproefje.

De Pixel 7a heeft voor de meerprijs van 50 euro veel meer te bieden dan zijn voorganger. Zo is het scherm vloeiender, kun je het toestel draadloos opladen en is de gebruikte chip rapper. Ook de camera’s bieden verschillende verbeteringen. De Pixel 7a biedt simpelweg meer, maar of dat de meerprijs waard is, is erg persoonlijk. Al met al is de nieuwe ‘midranger’ een dijk van een toestel, waarvoor de gevestigde orde best bang mag zijn. Helemaal als ‘ie flink in prijs is gezakt.

Kijk je liever? Check dan onze videoreview van de Google Pixel 7a hieronder.