Afbeeldingen: ‘In deze kleuren verschijnt de Google Pixel 7a’

De Google Pixel 7a wordt het derde toestel in de Pixel 7-lijn en waarschijnlijk binnenkort aangekondigd. Digitale afbeeldingen tonen de smartphone in verschillende kleuren. Bekijk ze hier.

Afbeeldingen gelekt: Google Pixel 7a-kleuren te zien

Er zijn renders verschenen van Googles aankomende Pixel 7a. En dit keer niet in één, maar drie verschillende kleuren. Daarmee krijgen we een idee van het ontwerp en de verschillende uitvoeringen. De digitale afbeeldingen zijn door het doorgaans goed ingevoerde MySmartPrice gepubliceerd.

Op de afbeeldingen zien we de vermeende Google Pixel 7a in drie kleuren, namelijk zwart-grijs, lichtblauw en wit-crème. Hoe Google deze kleuren officieel noemt, is niet bekend. Zowel de achterkant van de smartphone als de zijkant en camerarand zijn gekleurd. Eerder gingen er geruchten over een vijftal kleuren voor de Pixel 7a. In deze renders zien we er maar drie. Mogelijk komen er dus nog twee kleuren bij.



Verder heeft de Pixel 7a bijna hetzelfde ontwerp als de Pixel 7. Zo zien we een plat scherm met bovenin een gat voor de selfiecamera. Op de achterkant is het Google-logo geplaatst met daarboven het horizontale camera-eiland. Daarin zitten twee lenzen en een flitser verwerkt.

Aan de zijkant van de smartphone zien we de volumeregelaars en aan- en uitknop. Onderop de smartphone zit een usb-c-poort om de batterij op te laden, samen met een luidspreker. Er is weinig nieuws aan het ontwerp van de Pixel 7a ten opzichte van zijn grote broers, maar dat is niet gek. De vorige Pixel 6a leek namelijk ook erg op de Pixel 6 en 6 Pixel 6 Pro.

Pixel 7a specificaties

De Pixel a-telefoons van Google komen altijd later uit dan de officiële vlaggenschepen. De Pixel 7a borduurt voort op de topmodellen, maar heeft wel een lagere prijs. We verwachten dat de 7a op dezelfde Tensor G2-chip draait als de Pixel 7 (Pro). In combinatie met het verwachte 90Hz-scherm moet dat een soepele gebruikservaring opleveren.

Er is 8GB werkgeheugen aan boord om soepel tussen apps te schakelen en de maximale opslagcapaciteit verdubbelt tot 256GB. Achterop de smartphone vind je twee lenzen: een hoofdcamera van 64 megapixel en 12 megapixel-groothoeklens. De smartphone draait uit de doos op Android 13.

We verwachten dat de Google Pixel 7a verschijnt op Google I/O. Dit evenement vindt al snel plaats, want op 10 mei gaat de keynote van start. Vorig jaar werd tijdens dit event ook de Pixel 6a aangekondigd. Wil je niets missen? Houd dan Android Planet in de gaten.

