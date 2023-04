Google Pixel 7a gelekt: kleuren, hoesjes en flink prijskaartje

De aankondiging van de Google Pixel 7a komt steeds dichterbij en ondertussen weten we veel over de middenklasser. Nu zijn er officiële marketingafbeeldingen gelekt van de smartphone en de bijhorende hoesjes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 7a in drie kleuren, één exclusief online

De Pixel 7a is al meerdere keren gespot, zowel digitaal als in het echt. WinFuture plaatst nu 23 gelekte renders. Daarop is het toestel van alle kanten, in drie kleuren en met de bijbehorende hoesjes te zien. Google gaat overduidelijk voor dezelfde stijl als de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. We zien een achterkant met het Google-logo en daarboven een camerabalk met uitsparingen voor de camera’s, die overloopt in de zijkant.

De hoesjes hebben dezelfde kleur als de telefoon zelf. Het gaat om lichtblauw, wit en zwart. WinFuture bevestigt dat vier kleurvarianten zullen zijn. De drie kleuren op de afbeeldingen worden overal verkocht en de vierde – waarschijnlijke oranje – versie is exclusief online bij Google verkrijgbaar en krijgt de naam ‘Coral’.

Flink prijskaartje

Daarnaast vertelt de Duitse website over de prijs van de 7a en die is best flink. De Pixel 7a verschijnt naar verluidt voor ‘rond de 550 euro’ op de markt. Dat is slechts 100 euro minder dan de adviesprijs van de reguliere Pixel 7, maar deze telefoon daalt ondertussen ook al in prijs. Daardoor is het prijsverschil slechts een paar tientjes.



Het is onbekend of de 550 euro die de bron noemt betrekking heeft tot het instapmodel met 128GB aan opslagruimte. Wellicht gaat het om het duurdere model met 256GB aan interne opslag. We wachten rustig af tot 10 mei, want dan kondigt Google de Pixel 7a hoogstwaarschijnlijk officieel aan. Dat gebeurt op het Google I/O-ontwikkelaarsevenement om 19.00 uur Nederlandse tijd.

Wil je op de hoogte blijven van al het Google-nieuws? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Hieronder lees je meer geruchten over de Pixel 7a: