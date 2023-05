Google Pixel 7a officieel: betere specificaties, hogere prijs

Google heeft de Pixel 7a officieel aangekondigd! De midrange smartphone is op meerdere vlakken verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Daar staat wel een wat hogere prijs tegenover.

Google Pixel 7a officieel aangekondigd

Tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O 2023 is de Google Pixel 7a officieel onthuld. Dat was geen verrassing, want er gingen al maanden geruchten over de nieuwe midrange smartphone. Hij is per direct in Nederland te koop voor een adviesprijs van 509 euro. Daarmee is het toestel 50 euro duurder dan zijn voorganger, de Pixel 6a, vorig jaar. Je kiest uit de kleuren houtskool (grijs), sneeuw (wit), zeeblauw en koraal (oranje). Die laatste variant is alleen te koop via Google zelf.

De Google Pixel 7a draait op een Tensor G2-processor, die we kennen van de duurdere Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Die presteert beter dan de eerste Tensor-chip, hoewel het verschil relatief klein is. Google stopt daar 8GB RAM bij en 128GB opslag. Andere varianten zijn er niet.

Een veel belangrijkere vooruitgang zien we bij het scherm. Het gaat weer om een 6,1-oled-display met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Dat heeft dit keer echter een maximale verversingssnelheid van 90Hz in plaats van 60Hz. Pixels verversen dus 90 keer per seconde, waardoor het beeld er veel soepeler uitziet. Daarmee is het belangrijkste nadeel van de Pixel 6a verholpen.

Herkenbaar design

De Pixel 7a is een slag kleiner dan de gewone Pixel 7, maar qua design lijken de smartphones sterk op elkaar. We zien eenzelfde soort camerabalk die horizontaal over de achterkant loopt. De vernieuwde hoofdcamera heeft een 72 procent grotere sensor dan vorig jaar en een hogere resolutie van 64 megapixel. Daarnaast is er een nieuwe 13 megapixel-groothoeklens aanwezig voor wijdere plaatjes. De selfiecamera heeft eveneens een resolutie van 13 megapixel. Dat was op de Pixel 6a nog 8 megapixel. Daardoor kun je met deze camera nu ook 4K-opnames maken.

Het toestel is dankzij de IP67-certificering weer goed bestand tegen water en stof en zou steviger gebouwd zijn dan zijn voorganger. Ontgrendelen kan met de vingerafdrukscanner onder het scherm of, en dat is nieuw, via gezichtsherkenning. Deze tweede methode is wel iets minder veilig omdat je de camera kunt foppen met een foto.

De accucapaciteit bedraagt 4385 mAh, wat volgens Google een batterijduur van 24 uur oplevert. Opladen gaat nog altijd vrij traag, met 18 Watt, en er zit geen lader in de doos. Die zul je dus zelf moeten regelen. Fijn is dat je de Pixel 7a ook draadloos van accusap kunt voorzien. Dat gaat nóg een stuk langzamer, namelijk met 7,5 Watt. Toch is het wel een handige feature als je een geschikte lader op je bureau of nachtkastje heb staan.

Software en prijzen

Uit de doos draait de Google Pixel 7a op Android 13. Je mag drie grote updates verwachten en zit dus goed tot en met Android 16. Daarnaast belooft Google vijf jaar lang, tot mei 2028, regelmatig beveiligingspatches uit te brengen voor het toestel. Zo hou je hackers buiten de deur.

De Pixel 7a is verkrijgbaar via Google zelf, Belsimpel en T-Mobile voor 509 euro. Vind je dat te duur? Zijn voorganger, de Pixel 6a, is inmiddels flink in prijs gedaald. Je koopt hem al voor ongeveer 350 euro.

