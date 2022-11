‘Renders laten Google Pixel 7a zien met vernieuwde camerabalk’

Hoe ziet de volgende betaalbare smartphone van Google eruit? Daar hebben we nu een goed beeld van. Er zijn namelijk renders verschenen van deze Google Pixel 7a. Vooral de vernieuwde camerabalk valt op.

‘Google Pixel 7a te zien op renders

De Google Pixel 6a is één van de beste betaalbare Android-smartphones op de markt. We kijken dan ook reikhalzend uit naar zijn opvolger, die waarschijnlijk in de zomer van 2023 verschijnt. De bekende lekker OnLeaks heeft renders gepubliceerd van de Google Pixel 7a. Daarom hebben nu al een goed beeld van het toestel, dat straks te koop zou zijn in de kleuren wit en donkergrijs.

De achterkant van de smartphone lijkt sterk op die van de gewone Google Pixel 7. De camerabalk is dus niet langer van glas gemaakt, zoals we zagen op de Pixel 6a. Of Google metaal gebruikt voor deze balk, zoals op de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, is nog even afwachten. Mogelijk kiest de zoekgigant voor plastic om kosten te besparen.

Aan de voorkant zijn minder veranderingen te zien. De randen om het toestel zijn nog steeds behoorlijk dik, vooral aan de onderzijde. De afmetingen zouden 152,4 bij 72,9 millimeter bedragen en de Pixel 7a is 9 millimeter dik.

Daarmee is de smartphone een heel klein beetje groter dan zijn voorganger. De veranderingen zijn echter minimaal. We vermoeden daarom dat de telefoon wederom een 6,1 inch-scherm krijgt en dus behoorlijk compact blijft.

Dit weten we al over de Google Pixel 7a

OnLeaks bevestigt ook enkele specificaties die we eerder al lazen over het scherm van de Pixel 7a. Dat zou een verversingssnelheid krijgen van 90Hz. De pixels verversen dus 90 keer per seconde. Daarmee ziet de telefoon er soepeler uit dan de Pixel 6a, die slechts 60 keer per seconde nieuwe pixels toont.

Verder krijgt de Pixel 7a een wat grotere camerasensor voor scherpere foto’s en kan hij draadloos opladen. Dat gaat met 5 Watt wel behoorlijk traag. Vermoedelijk draait het toestel net als de gewone Pixel 7 en Pixel 7 Pro op de nieuwe Tensor G2-chip.

