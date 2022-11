‘Google Pixel 7a krijgt beter scherm en een nieuwe camera’

De nieuwe betaalbare smartphone van Google belooft een flinke upgrade te worden. Volgens een lekker krijgt de Google Pixel 7a een vloeiender scherm en een nieuwe camera. Bovendien zou het toestel draadloos kunnen opladen.

Beter scherm voor Google Pixel 7a

De Google Pixel 6a heeft een prima prijs-kwaliteitverhouding. Toch lever je met dit midrange toestel wel wat in ten opzichte van echte toptelefoons. Het ouderwetse 60Hz-display is waarschijnlijk de grootste tekortkoming. De meeste smartphones bieden tegenwoordig een hogere verversingssnelheid van 90 of 120Hz. De beeldjes worden dan 90 of 120 keer per seconde ververst, wat er veel soepel uitziet.

Het is dus goed nieuws dat de Google Pixel 7a volgens ontwikkelaar Kuba Wojciechowski eindelijk een 90Hz-scherm krijgt. Daarmee zou Google het enige echte pijnpunt van de Pixel 6a verhelpen.

Wojciechowski dook in de drivers van het toestel en wist zo ook details over de camera’s te achterhalen. De hoofdcamera zou een IMX787-sensor krijgen. Dat is een grote upgrade ten opzichte van de antieke en veel kleinere sensor in de Pixel 6a. De duurdere Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro hebben overigens een nóg betere sensor. Daarnaast beschikt de Pixel 7a ook over een 13 megapixel-groothoekcamera. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt.

Het laatste stukje info dat Wojciechowski deelt gaat over de accu van de Google Pixel 7a. Die je zou je namelijk draadloos op kunnen laden. Dat gaat met 5 Watt wel erg langzaam. De gewone Pixel 7 en 7 Pro halen respectievelijk 20 en 23 Watt.

Je hoeft nog niet naar de winkel te rennen

Een paar weken geleden lazen we wilde geruchten die de Google Pixel 7a voorstelden als een super-smartphone voor een lage prijs. De specificaties van Wojciechowski lijken een stuk realistischer.

Helaas moeten we nog wel even geduld hebben. Waarschijnlijk brengt Google de Pixel 7a pas in de zomer van 2023 uit. Wat hij gaat kosten weten we nog niet zeker. De Pixel 6a heeft een adviesprijs van 459 euro. Google kennende zal de 7a vermoedelijk niet veel duurder zijn.

