‘Scherm van Google Pixel 7a presteert niet goed in de zon’

Het scherm van de Google Pixel 7a zorgt bij sommige gebruikers voor problemen. Als ze buiten in de zon lopen, zou het display de verversingssnelheid automatisch verlagen van 90 naar 60Hz.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Scherm Google Pixel 7a zorgt voor problemen’

De Google Pixel 7a heeft een groot voordeel ten opzichte van de oudere Pixel 6a. Het 6,1-inch-oled-scherm biedt nu een ververssnelheid van 90Hz. Pixels verversen dus 90 in plaats van 60 keer per seconde. Daardoor zien beelden er veel soepeler uit dan op het oudere toestel.

Meestal dan. Android Police schrijft namelijk dat sommige mensen problemen ervaren met het scherm van de Google Pixel 7a. Als ze buiten in de zon lopen, zou het display automatisch terugschakelen naar 60Hz. Pas wanneer ze de schaduw opzoeken, wordt de snelheid weer verhoogd.

Het is niet duidelijk waarom dat gebeurt. Mogelijk zorgt zonlicht ervoor dat de smartphone te warm wordt om continu op 90Hz te kunnen draaien. Volgens de getroffen gebruikers voelt hun toestel echter koel aan.

Er is trouwens best een oplossing voor dit probleem. In het ontwikkelaarsmenu kun je het scherm dwingen om altijd een ververssnelheid van 90Hz te gebruiken. Het is wel de vraag of je daar verstandig aan doet. Als Google er bewust voor kiest om de prestaties van het display te beperken, is daar waarschijnlijk een reden voor. Door deze maatregel te omzeilen, verkort je mogelijk de levensduur.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Google Pixel 7a

De Google Pixel 7a is het nieuwste midrange toestel van de zoekgigant. Naast een beter scherm draait hij op de snellere Tensor G2-chip die ook in de gewone Pixel 7 en Pixel 7 Pro zit. Verder heeft de smartphone een vernieuwde 64 megapixel-hoofdcamera. De adviesprijs bedraagt 509 euro, maar bij sommige webwinkels is hij al iets goedkoper te krijgen.

In onze review van de Pixel 7a lees je wat wij van deze telefoon vinden. Kijk je liever? Check dan de video hieronder!

Wil je alle Google-nieuwtjes als eerste lezen? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter, Google Nieuws of Facebook.

Lees het laatste nieuws over Google: