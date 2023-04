Google Pixel 7a komt eraan: alle verwachtingen op een rij

Google brengt binnenkort waarschijnlijk de Pixel 7a. Veel Android-liefhebbers kijken uit naar de betaalbare Google-smartphone en dus is het tijd om onze verwachtingen op een rijtje te zetten. Lees je mee?

Google Pixel 7a op komst: de verwachtingen

Het lijkt niet lang meer te duren voordat de Pixel 7a verschijnt, want Googles jaarlijkste ontwikkelaarsevenement komt eraan: Google I/O op 10 mei 2023. Op dit event deelt Google alle ontwikkelingen op het gebied van soft- en hardware. Dit jaar verwachten we dat de Pixel 7a hier gepresenteerd wordt, net als de Pixel 6a in 2022.

Sterker nog: de verwachting is dat de smartphone direct na de aankondiging te koop is. Bij de Pixel 6a duurde dit in ons land tot oktober 2022, aangezien de smartphone aanvankelijk niet in Nederland verkrijgbaar was. Volgens geruchten heeft de nieuwste Pixel 7a een adviesprijs van 499 dollar. Dat is 50 dollar meer dan zijn voorganger, maar we weten niet wat dit betekent voor de Nederlandse prijs.

Ontwerp en kleuren

De Pixel a-smartphones ondergaan doorgaans geen grote veranderingen in het ontwerp. De Pixel 6a had bijvoorbeeld dezelfde glazen camerabalk als de Pixel 6, maar met net iets andere verhoudingen. Dat geldt ook voor de Pixel 7. Op gelekte foto’s en digitale afbeeldingen zien we een ontwerp dat oogt als dat van de duurdere Pixel 7.

Dat betekent een camerabalk die doorloopt in de zijkant van de smartphone. Er is een uitsparing gemaakt voor de camera’s en op de achterkant zien we het Google-logo. Aan de voorkant is een 6,1-inch-scherm met bovenin een uitsparing voor de selfiecamera. De behuizing is gelekt in drie kleuren: zwart, wit en blauw. Mogelijk komt de Pixel 7a ook in oranje en paars beschikbaar.

Scherm en camera’s

Het scherm is zoals gezegd 6,1 inch groot en heeft een full-hd-resolutie (2400 bij 1080 pixels). Het gaat om een oled-paneel dat kleuren helder weergeeft en waarbij zwart echt zwart is. Met een ververssnelheid van 90Hz voelen animaties soepel aan. Dat is een belangrijke verbetering, want de Pixel 6a had een minder vloeiend 60Hz-display.

Draai je de telefoon om, dan zie je de hoofdcamera van 64 megapixel. Daarmee maak je in de meeste omstandigheden scherpe foto’s. Daarnaast is ook een groothoeklens van 12 megapixel te vinden om meer in een beeld te krijgen. Een specifieke telelens om dichterbij je onderwerp te komen, ontbreekt helaas.

Krachtige hardware en meer opslagruimte

De komst van Googles eigen Tensor G2-chip op de Pixel 7 en 7 Pro was niet mis. De processor is lekker snel, efficiënt en gaat goed om met kunstmatige intelligentie. We verwachten dat ook de Pixel 7a over deze processor beschikt. Dat maakt de smartphone extra aantrekkelijk, want hij is dan zowel krachtig als relatief betaalbaar.

Er is 8GB aan werkgeheugen aan boord om soepel tussen apps te schakelen en de maximale opslagcapaciteit verdubbelt misschien. Waar de Pixel 6a tot 128GB ging, heb je bij de Pixel 7a maximaal 256GB aan opslagruimte. Handig voor het downloaden van apps, games en documenten.

De accu heeft naar verluidt een grootte van minimaal 4410 mAh, wat bij gemiddeld gebruik voldoende is voor een hele dag. Opladen kan met minimaal 18 Watt bedraad en 5 Watt draadloos. Dat laatste is nieuw, want draadloos opladen zien we doorgaans niet bij toestellen in het middensegment.

Jarenlang de nieuwste software

De Google Pixel 7a draait uit de doos uiteraard op de meest recente Android-versie: Android 13. Google ontwikkelt deze software zelf en geeft de Pixel-smartphones direct toegang tot de nieuwste updates. Daarnaast is er geen extra schil aanwezig, waardoor de software overzichtelijk oogt en simpel in gebruik is.

Bij de Pixel 6a biedt Google drie jaar aan Android-updates en vijf jaar aan beveiligingsupdates. Dit verwachten we ook voor de Pixel 7a, mits Google er niet nog een extra jaartje Android-updates aan toevoegt.

Wat denk jij? Is de Google Pixel 7a een aantrekkelijke smartphone met degelijke specificaties? Laat het weten in de reacties hieronder. Abonneer je op onze gratis nieuwsbrief, volg ons op Google Nieuws en download onze app om geen Android-nieuws te missen.

