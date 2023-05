Google Pixel 7a vs Google Pixel 6a: dit zijn de 5 grootste verschillen

Nu Google de Pixel 7a heeft aangekondigd, ben je waarschijnlijk benieuwd naar de verschillen met zijn voorganger. In deze Google Pixel 7a vs Google Pixel 6a-vergelijking zitten we de vijf belangrijkste op een rij.

Google Pixel 7a vs Google Pixel 6a

Tijdens Google I/O 2023 kondigde Google de Pixel 7a aan, zijn nieuwe ‘betaalbare’ smartphone. Hij lijkt sterk op de duurdere Pixel 7 en deelt ook een aantal specificaties. Zo draait hij op dezelfde Tensor G2-chip, die voor prima prestaties zorgt. De Pixel 7a heeft een adviesprijs van 509 euro.

De oudere Pixel 6a kun je ook nog steeds kopen en is inmiddels flink in prijs gedaald. Ben je benieuwd of het nieuwe toestel zijn meerprijs waard is? Lees dan snel verder. Dit is onze Google Pixel 7a vs Google Pixel 6a-vergelijking!

1. Vloeiender scherm

Het belangrijkste nadeel van de Google Pixel 6a was het scherm. Hoewel het 6,1 inch-oled-paneel een uitstekend contrast had en fraaie kleuren liet zien, bleef de verversingssnelheid steken op 60Hz. Dat is ouderwets en betekent dat de pixels 60 keer per seconde verversen. Daardoor lijkt het beeld een beetje te stotteren tijdens het scrollen.

Gelukkig heeft de Pixel 7a (eindelijk) een vloeiend 90Hz-scherm. Hij voelt dus soepeler aan, wat een veel fijnere ervaring oplevert. Dit is wat ons betreft de grootste vooruitgang van het nieuwe toestel. Het scherm is opnieuw 6,1 inch groot, waardoor het nog steeds een relatief compacte smartphone blijft.

2. Betere hardware

De Tensor G2-chip in de Pixel 7a is een relatief kleine vooruitgang ten opzichte van de eerste Tensor-processor in de Pixel 6a. Toch is hij wel degelijk sneller, wat je vooral zult merken als je graag gamet op je smartphone. Bovendien heeft Google de hoeveelheid werkgeheugen verhoogd van 6 naar 8GB. Multitasken gaat iets makkelijker en ook is de Pixel 7a hiermee toekomstbestendiger. De opslagruimte bedraagt nog steeds 128GB. Andere varianten zijn er niet.

In tegenstelling tot zijn voorganger kun je de Pixel 7a draadloos opladen. Dat gaat weliswaar vrij traag, met 7,5 Watt, maar het is een handige feature om te hebben. Bedraad ligt de oplaadsnelheid nog altijd op 18 Watt. Dat is anno 2023 ronduit traag.

3. Vernieuwde camera’s

Google staat bekend om zijn uitstekende camerasoftware. Ondanks de verouderde sensoren schoot de Pixel 6a erg goede foto’s, die zich konden meten met die van veel duurdere smartphones.

Bij de Pixel 7a doet de zoekgigant er een schepje bovenop. De antieke 12 megapixel-hoofdcamera is namelijk vervangen door een 64 megapixel-exemplaar. Door vier pixels samen te persen, blijven er kiekjes van 16 megapixel over. De sensor is beduidend groter, dus foto’s zien er ook veel beter uit.

De 13 megapixel-groothoeklens, waarmee je wijdere foto’s maakt van bijvoorbeeld een groep mensen, is ook vernieuwd. Hetzelfde geldt voor de selfiecamera. Die heeft nu een resolutie van 13 in plaats van 8 megapixel. Bovendien kun je ‘m nu gebruiken voor gezichtsherkenning om het toestel mee te ontgrendelen. Dat was op de Pixel 6a niet mogelijk.

4. Fris design

Wie de Pixel 7a naast de gewone Pixel 7 houdt, zal op het formaat na nauwelijks verschil zien. Zelfs de camerabalk die horizontaal over de achterkant loopt is bijna precies hetzelfde. Ten opzichte van de Pixel 6a is het ontwerp wél subtiel anders. De camerabalk is van metaal in plaats van plastic en oogt moderner.

Aan de voorkant is het verschil tussen de Google Pixel 7a vs de Google Pixel 6a een stuk kleiner. De randen zijn ongeveer even dik en de afmetingen van beide smartphones liggen dan ook erg dichtbij elkaar. Wel is de Pixel 7a met 193 gram 15 gram zwaarder.

5. Prijzen en software

Google heeft de Pixel 7a behoorlijk aangepakt. Het scherm is mooier, de hardware sneller en de camera’s zijn verbeterd. Daar staat een hogere adviesprijs tegenover. De Pixel 7a kost 509 euro, wat 50 euro meer is dan Pixel 6a tijdens de release. Dat oudere toestel is inmiddels echter flink in prijs gedaald en koop je vaak al voor zo’n 350 euro.

Het verschil bedraagt momenteel dus dik 150 euro. Dat is fors, maar bedenk wel dat de Pixel 7a ook langer ondersteund wordt. Hij draait op Android 13 en krijgt updates tot en met Android 16. De Pixel 6a blijft steken op Android 15. Bovendien brengt Google een jaar langer beveiligingspatches uit voor de Pixel 7a: tot en met mei 2028.

