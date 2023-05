Google Pixel 7a vs Google Pixel 7: de 4 belangrijkste verschillen

Nu Google de relatief betaalbare Pixel 7a heeft gepresenteerd, vraag je je misschien af wat de verschillen zijn met zijn duurdere broertje. In deze Google Pixel 7a vs Google Pixel 7-vergelijking zetten we ze op een rij.

Google Pixel 7a vs Google Pixel 7

Als je de nieuwe Google Pixel 7a naast de duurdere Pixel 7 legt, vallen je waarschijnlijk twee dingen op. Ten eerste: de 7a is iets kleiner. Ten tweede: verder lijken ze als twee druppels water op elkaar. Ze hebben hetzelfde ontwerp, met een camerabalk die over de achterkant loopt. Aan de voorzijde heeft de Pixel 7a iets dikke randen, maar dat is het dan wel.

Ook de gebruikte processor is exact hetzelfde. Het gaat om de Tensor G2-chip. Die zorgt voor prima prestaties, al is hij niet zo snel als de Snapdragon 8 Gen 2 in bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23.

Beide smartphones draaien op Android 13 en worden bijgewerkt tot en met Android 16. Ze krijgen allebei vijf jaar beveiligingspatches. Omdat de Pixel 7a zes maanden jonger is, mag je deze updates op dat toestel ook iets langer verwachten: tot en met mei 2028.

Toch zijn er natuurlijk verschillen. In deze Google Pixel 7a vs Google Pixel 7-vergelijking zetten we de belangrijkste op een rij!

1. Scherm en bouwkwaliteit

De Google Pixel 7a is naar moderne maatstaven een kleine smartphone. Hij heeft een 6,1 inch-oled-scherm met een verversingssnelheid van 90Hz. De resolutie bedraagt 2400 bij 1080 pixels. De Pixel 7 beschikt over een 6,3-inch-oled-scherm met dezelfde specificaties. Wat je voorkeur heeft is dus heel persoonlijk. Ga je voor compact of voor ietsje groter?

Zoals gezegd lijken deze smartphones erg op elkaar. Dat geldt ook voor de bouwkwaliteit. De Pixel 7a heeft een IP67-certificering. Dit betekent dat het toestel stofbestendig is en maximaal 30 minuten onder water overleeft op een diepte van 1 meter. De Pixel 7 beschikt over een IP68-certificaat. Je kunt hem een halfuur op een diepte van 1,5 meter laten liggen voor er problemen ontstaan. Een subtiel verschil dus.

De Pixel 7 voelt overigens wel luxer aan door de glazen achterkant. De Pixel 7a heeft een achterkant van plastic en hoewel dat misschien minder fraai aanvoelt, is het wel steviger. Een glazen achterkant barst simpelweg sneller en je ziet eerder krasjes.

2. Camera’s

Op de achterkant van beide toestellen vinden we twee lenzen. De Pixel 7 heeft een 50 megapixel-hoofdcamera, terwijl die van de 7a 64 megapixel biedt. Het lijkt daarom misschien alsof de goedkopere smartphone betere foto’s maakt, maar dat is schijn. De sensor van de gewone Pixel 7 is namelijk groter en laat meer licht binnen.

Toch zul je ook met de Pixel 7a prima kiekjes schieten. Googles camerasoftware is namelijk erg goed en zorgt voor foto’s met een fraai contrast. De groothoeklenzen van deze telefoons, waarmee je wijdere platen maakt, ontlopen elkaar helemaal nauwelijks.

Wil je in kunnen zoomen met een telecamera? Of close-ups maken van bloemen en insecten? Dat is met de Pixel 7 en 7a niet mogelijk. Je bent dan aangewezen op de grotere en duurdere Pixel 7 Pro.

3. Accu en opladen

Ondanks zijn compacte formaat heeft de Pixel 7a meer accucapaciteit dan de Pixel 7: 4385 om 4355 mAh. Dat verschil is miniem, maar door het kleinere scherm zal de 7a waarschijnlijk iets langer meegaan op een batterijlading.

Hij laadt met 18 Watt minder snel op, maar dat verschil is bijna niet waarneembaar. De Pixel 7 haalt namelijk 20 Watt. Wel kun je dat toestel ook draadloos met deze snelheid opladen. Dat kan bij de Pixel 7a met slechts 7,5 Watt. Je hebt dus flink wat geduld nodig als je accusap wil tanken met een draadloze lader.

4. Prijs

De Pixel 7a heeft een adviesprijs van 509 euro. De Pixel 7 moest vorig jaar nog 649 euro kosten, maar is inmiddels een stuk goedkoper. Je betaalt momenteel zo’n 579 euro voor het toestel. In beide gevallen krijg je daarvoor 8GB RAM en 128GB opslag.

Het verschil bedraagt momenteel dus zo’n zeven tientjes. Of je de Pixel 7 die bescheiden meerprijs waard vindt, hangt af van je voorkeuren. Heb je liever een wat groter scherm? En de beste camera? Dan is de Pixel 7 een betere keuze. Verder liggen deze smartphones dicht bij elkaar.

