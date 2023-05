Google Pixel 7a vs Samsung Galaxy A54: de 6 belangrijkste verschillen

De Google Pixel 7a is de potentiële ‘midrangetopper’ van 2023, maar heeft met de Samsung Galaxy A54 een geduchte concurrent. Tijd om de smartphones eens goed met elkaar te vergelijken.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 7a vs Samsung Galaxy A54

De Pixel 7a is Googles nieuwste midranger voor 2023. Met een prijs van 509 euro is hij bij de lancering duurder dan zijn voorganger, al is de telefoon wel veel beter. Je zou daarom kunnen stellen dat de Pixel 7a zijn geld wel waard is, maar je kan ook kiezen voor de Galaxy A54 van Samsung.

Deze smartphone is de belangrijkste middenklasser van Samsung en daarmee een belangrijke concurrent voor de Pixel. Beide smartphones hebben genoeg te bieden, maar verschillen ook behoorlijk. In deze vergelijking zetten we de telefoons tegenover elkaar.

1. Design en scherm

De Google Pixel 7a ziet er ongeveer hetzelfde uit als de Pixel 7 (Pro), al is de bouwkwaliteit door het gebruikte plastic wel minder luxe. Het ontwerp valt op door de camerabalk achterop en de 7a oogt wat hoekiger. Hij is bovendien compacter dan de Samsung-smartphone en iets minder zwaar.

De Samsung Galaxy A54 lijkt weer sterk op de Galaxy S23 en heeft een glazen achterkant, waardoor hij duurder aanvoelt. Ook ziet hij er simplistisch uit door de drie camera’s achterop, die los uit de behuizing steken. Beide telefoons hebben een IP67-certificatie en zijn daardoor stof- en waterbestendig.

De Google Pixel 7a

Een belangrijk verschil is dat de A54 een groter scherm heeft van 6,4 inch (2340 bij 1080 pixels). De ververssnelheid ligt met 120Hz ook hoger. De Pixel 7a is voorzien van een compacter 6,1 inch-display met 90Hz en is daardoor mogelijk iets minder fijn om films en series op te kijken. Maar, het kleinere scherm maakt de telefoon wel makkelijk om met één hand te bedienen.

2. Hardware

Ook bij de hardware zien we flinke verschillen tussen de Google Pixel 7a en Samsung Galaxy A54. Laatstgenoemde beschikt over een Exynos 1380-processor van Samsung, en die is (gelukkig) een stuk sneller dan de chip die in de A53 van vorig jaar zit. Maar, de Galaxy A54 is helaas geen snelheidsmonster.

Google maakt zijn processors ook zelf en heeft een Tensor G2-chip in de Pixel 7a gestopt. Deze krachtige processor zit ook in de duurdere Pixel 7 en 7 Pro en verslaat de Galaxy A54 op pure rekenkracht. Hoewel de smartphones in de praktijk allebei al je apps en games zonder problemen draaien, is de ‘motor’ van de Pixel 7a simpelweg een stukje sneller – en daarmee toekomstbestendiger.

De Samsung Galaxy A54

Zowel de Samsung A54 als Pixel 7a hebben 8GB aan werkgeheugen, waardoor je genoeg apps tegelijk geopend kan houden. Ook hebben ze beide 128GB aan opslagruimte, al kun je bij de Samsung-telefoon ook kiezen voor de 256GB-versie. Daar betaal je logischerwijs meer voor, maar bij de Pixel heb je deze optie helemaal niet.

3. Camera’s

De Samsung Galaxy A54 heeft achterop drie camera, de Pixel 7a ‘slechts’ twee. Naast een 50 megapixel-hoofdcamera en 12 megapixel-groothoeklens beschikt de Samsung ook over een 5 megapixel-macrocamera. Daarmee schiet je kiekjes van heel dichtbij, al ogen ze door de lage resolutie niet al te best.

De Google Pixel 7a moet het doen met een 64 megapixel-hoofdcamera en 13 megapixel-groothoeklens. Iets meer megapixels dus, maar het is voornamelijk de sterke software die de Pixel op cameragebied laten winnen. Ook is het zo dat foto’s van de Google-telefoon natuurlijker (of realistischer) ogen. Samsung heeft nog altijd de neiging om de kleuren flink aan te zetten, vooral bij de groothoeklens.

Wil je meer weten over de camera’s van de Samsung A54 en Google Pixel 7a? Check dan de geschreven reviews via de links hieronder. Daar lees je onze uitgebreide cameratests met een heleboel voorbeeldfoto’s.

→ Google Pixel 7a review: meer smartphone voor meer geld

→ Samsung Galaxy A54 review: allemansvriend met één nadeel

Hoewel de Google Pixel 7a en Samsung Galaxy A54 beide op Android 13 draaien, zijn er wel degelijk flinke verschillen. Zo draaien de Pixel op een kale versie van Android, terwijl Samsung hier zijn eigen One UI-schil over legt. Wat je het fijnst vindt is natuurlijk persoonlijk, maar wij hebben een voorkeur voor Googles versie van Android.

Over Google gesproken: het bedrijf belooft de Pixel 7a tot en met Android 16 te updaten. Ook verschijnen er vijf jaar lang beveiligingspatches. Bij de Samsung A54 kun je ook rekenen op vijf jaar aan veiligheidsupdates, maar ook een extra Android-versie-upgrade (naar Android 17). Samsung doet het hier dus beter dan Google, de maker van Android, en dat is best opvallend.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Batterij en opladen

De Google Pixel 7a heeft een 4385 mAh-accu en kan snel opladen met maximaal 18 Watt. De Samsung Galaxy A54 beschikt over een grotere 5000 mAh-batterij en kan ook sneller opladen met 25 Watt. Op papier heeft het Samsung-toestel dus een streepje voor, al bieden beide telefoons een prima accuduur.

Ze gaan op een volle lading makkelijk een hele dag mee, al denken we dat je de A54 minder snel aan de oplader hoeft te leggen. Dit hangt natuurlijk wel af van je gebruik, maar bij intensief gebruik zul je de Pixel 7a – door zijn krappere accu – sneller aan het stroom hoeven te hangen.

Wel is het zo dat de Google-smartphone draadloos kan laden. Dat is nieuw ten opzichte van de Pixel 6a en een feature die volledig ontbreekt bij de Samsung A54. Verder is het belangrijk om te weten dat je bij beide telefoons geen oplader krijgt. In de doosjes zit alleen een usb-kabeltje.

6. De prijzen

De Google Pixel 7a heeft een adviesprijs van 509 euro en is nu te koop in Nederland. De adviesprijs van de Samsung Galaxy A54 bedraagt 489 euro, al betaal je voor de versie met meer opslag 539 euro. De Samsung-telefoon is echter al langer verkrijgbaar en daardoor in prijs gedaald.

Voor de smartphone betaal je op het moment van schrijven zo’n 415 euro. Kies je de 256GB-versie, dan ben je rond de 450 euro kwijt. Je kan dus wat geld besparen door voor het Samsung-toestel te kiezen, maar het loont misschien ook om nog even te wachten totdat de Pixel 7a in prijs is gedaald.