Downloaden: de officiële Google Pixel 7a-wallpapers

Met de officiële wallpapers van de Google Pixel 7a geef je jouw smartphone een nieuwe look. Alle achtergronden kun je hier downloaden.

Download de Google Pixel 7a-wallpapers

Google presenteerde onlangs de Pixel 7a, de nieuwe midranger die de Pixel 6a van vorig jaar opvolgt. De smartphone beschikt over veel verbeteringen en is nu te koop in Nederland voor 509 euro. Daarmee is ‘ie bij de release wel een paar tientjes duurder dan zijn voorganger.

Bij iedere nieuwe Google-telefoon horen ook frisse wallpapers. Die heeft website XDA Developers nu verzameld, zodat iedereen ze kan gebruiken. De achtergronden hebben veren als thema en een hoge resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Daardoor ogen ze op vrijwel alle telefoons scherp.



Via deze link kun je de plaatjes downloaden als zip-bestand. Met een app als Files by Google kun je het bestand uitpakken en vervolgens de wallpapers instellen. Het zijn in totaal 12 achtergronden en het bestand is 75MB groot. Hierboven zie je drie voorbeelden.

Meer over de Google Pixel 7a

De nieuwe Pixel 7a is flink verbeterd ten opzichte van zijn voorganger. Zo heeft het scherm nu een ververssnelheid van 90Hz, waardoor beelden veel vloeiender ogen. Ook is de Pixel 7a een stuk sneller door de Tensor G2-processor. Deze chip zit ook in de duurdere Pixel 7 en Pixel 7 Pro.

Verder is de Pixel 7a voorzien van een vernieuwde 64 megapixel-hoofdcamera op de achterkant, die betere foto’s moet maken. Ook aanwezig is een 13 megapixel-groothoeklens voor ‘uitgezoomde’ foto’s en een 13 megapixel-selfiecamera. De accu is 4385 mAh groot en kan ook draadloos opladen. De Pixel 7a draait op Android 13 en krijgt updates tot en met Android 16.

Wil je meer weten over het nieuwe toestel? We hebben een uitgebreide review van de Google Pixel 7a geschreven. Neem ook een kijkje in onze vergelijkingen:

