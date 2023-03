5 wensen voor de voordelige Google Pixel 7a: dit willen we zien

Dit voorjaar brengt Google een nieuwe betaalbare smartphone uit. We hebben al wat geruchten gelezen over deze Google Pixel 7a, maar hebben ook zo onze wensen. In dit artikel zetten we ze op een rij!

Onze wensen voor de Google Pixel 7a

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn de eerste Pixels die je officieel in Nederland kunt kopen. Als je deze telefoons te duur vindt, kun je ook kiezen voor de goedkopere Google Pixel 6a. Zeker voor zijn prijs – je koopt ‘m inmiddels voor minder dan 350 euro – is dat een prima smartphone.

Toch heeft hij wel een aantal minpunten, die Google hopelijk verhelpt met zijn opvolger, de Pixel 7a. Dit toestel draait vermoedelijk op dezelfde Tensor G2-processor als de duurdere Pixel 7 (Pro) en lijkt daar ook als twee druppels op.

Waarschijnlijk presenteert de zoekgigant hem tijdens Google I/O 2023, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie die op 10 mei aanstaande plaatsvindt. In dit artikel lopen we onze wensen voor de voordelige Google Pixel 7a met je langs.

1. Scherm met hogere ververssnelheid

De Pixel 6a heeft een naar huidige maatstaven compact 6,1 inch-oled-scherm. We hopen dat dat zo blijft, want grote smartphones zijn er al genoeg. Helaas heeft het scherm van de 6a ook een ververssnelheid van slechts 60Hz. Dat is vrij ouderwets en betekent dat de pixels 60 keer per seconde verversen. Daardoor ziet het beeld er schokkerig uit als je bijvoorbeeld door sociale media scrolt.

Google Pixel 6a

Eén van onze belangrijkste wensen voor de Google Pixel 7a is dan ook een hogere ververssnelheid van 90Hz. Dat zou het belangrijkste minpunt van zijn voorganger oplossen en voor veel soepeler beeld zorgen. Er zijn ook smartphones met een 120Hz-scherm, maar daar hoef je bij Google in deze prijsklasse niet op te rekenen.

2. Sneller opladen

Veel telefoons laden tegenwoordig razendsnel op. Google doet niet mee aan die race. De Pixel 7 Pro haalt slechts een snelheid van 23 Watt, terwijl de Pixel 6a zelfs blijft steken op 18 Watt. Daardoor duurt het uren om een lege accu weer vol te krijgen.

We verwachten niet dat de Pixel 7a op dit gebied een enorme sprong maakt, maar ietsje sneller zou wel fijn zijn. Opladen met 30 Watt zou al een behoorlijk verschil maken. Volgens geruchten kan de Pixel 7a, in tegenstelling tot zijn voorganger, overigens ook draadloos opladen. Dat gaat dan wel met een miezerige 5 Watt, maar het is beter dan niets.

3. Betere camera’s

We schamen ons een beetje voor deze derde wens, want de Pixel 6a heeft gezien zijn prijs al uitstekende camera’s. Eind vorig jaar won hij zelfs een bekende cameratest van veel duurdere smartphones. Dat heeft hij vooral te danken aan Googles software, die voor fraai belichte foto’s zorgt met een goed contrast.

Toch kan het altijd beter. De hoofdcamera van de 6a gebruikt een kleine, bijna antieke sensor. Het wordt tijd dat Google een groter exemplaar kiest, ook in zijn voordeligere toestellen. Dat zou voor nog meer details zorgen en garanderen dat de Pixel 7a van alle midrange-smartphones weer de allerbeste camera’s heeft.

De Pixel 6a heeft naast de hoofdcamera een groothoeklens voor wijdere kiekjes. Dat geldt vermoedelijk ook voor de Pixel 7a. Een telelens om mee in te zoomen ontbreekt.

4. Langere software-ondersteuning

Ooit liep Google voorop met zijn updatebeleid. Dat is ook wel logisch, want we hebben het hier immers over de maker van Android zelf. Inmiddels ondersteunen merken als Samsung en OnePlus hun duurdere smartphones echter langer: ze krijgen naast vijf jaar lang beveiligingspatches ook vier grote Android-upgrades. De Pixels moeten het doen met drie nieuwe versies van het besturingssysteem.

Renders van de Google Pixel 7a

Dat voelt een beetje raar. We hopen daarom dat Google in 2023 zijn updatebeleid verbetert. Vier nieuwe Android-versies voor de Pixel 7a (en later dit jaar de Pixel 8-serie) zou een mooie bonus zijn.

5. Geen prijsverhoging

Zoals gezegd kost de Pixel 6a inmiddels zo’n 350 euro. Dat is de natuurlijk niet de adviesprijs, want die lag in Nederland op 459 euro. We hopen dat Google, ondanks de inflatie, deze prijs op hetzelfde niveau kan houden voor de Pixel 7a. Of in ieder geval onder de 500 euro. Als we een aantal van de hierboven genoemde verbeteringen inderdaad terugzien, zou je voor dat geld een zeer complete smartphone kopen.

Deze Google Pixels komen eraan

Dat waren onze wensen voor de (hopelijk) betaalbare Google Pixel 7a! Google brengt dit jaar overigens nog meer Pixels uit. In de herfst verwachten we de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, de nieuwe vlaggenschepen voor dit jaar. Daarnaast lijken we in 2023 eindelijk kennis te kunnen maken met de Google Pixel Fold, de eerste vouwbare smartphone van het bedrijf. Deze toestellen worden sowieso een stuk duurder dan de Pixel 7a.

