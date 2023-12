Tip: Google Pixel 8 in de aanbieding voor maar 629,95 euro

De Google Pixel 8 is nu flink afgeprijsd. Voor het Google-vlaggenschip betaal je tijdelijk 629,95 euro. Lees hier meer over de deal.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Pixel 8-aanbieding bij iBood

Koopjeswebsite iBood heeft vandaag een toffe aanbieding voor de Google Pixel 8. De smartphone, die normaliter 799 euro kost, kun je nu bij de webwinkel voor 629,95 euro op de kop tikken. Let wel op: de aanbieding is alleen vandaag geldig en zolang de voorraad strekt. Je moet er dus snel bij zijn.

Klik op de knop hieronder om de Google Pixel 8-aanbieding bij iBood te bekijken. Je betaalt verder 5,95 euro aan verzendkosten en de webshop geeft aan dat de verzending naar verwachting op 4 januari 2024 plaatsvindt. De duurdere Pixel 8 Pro is overigens niet in de aanbieding.

De Google Pixel 8 heeft een relatief compact 6,2 inch-scherm met een hoge resolutie (2400 bij 1080 pixels) en ververssnelheid van 120Hz. Onder de motorkap zit de nieuwe Tensor G3-processor met 8GB aan werkgeheugen en 128GB aan opslagruimte. Ook beschikt de telefoon over een 50 megapixel-hoofdcamera, 12 megapixel-groothoeklens en 10,5 megapixel-selfiecamera.

Het toestel draait uit de doos op Android 14 en krijgt zeven jaar aan updates. Dit zijn Android-versie-upgrades, beveiligingspatches en Feature Drops met nieuwe functies. De smartphone wordt dus tot Android 21 ondersteund, waardoor je ‘m lang kan blijven gebruiken.

Lees de Google Pixel 8 review

Wil je meer weten over de Google Pixel 8 voordat je ‘m bestelt? Check dan onze review, waarin we alles over de smartphone bespreken. De conclusie lees je alvast hieronder.

De Google Pixel 8 is een complete smartphone die fijn in gebruik is. Google heeft het toestel bovendien op bijna alle punten weten te verbeteren. Zo is het scherm helderder en vloeiender, beschikken de camera’s over handige verbeteringen en krijgt de telefoon erg lang updates. Google geeft met de updateperiode van zeven jaar een goed signaal af naar andere smartphonefabrikanten.

Daarnaast zijn we te spreken over het compacte formaat van de Pixel 8 en de verbeterde gezichtsherkenning. Minpunten zijn er ook: de accuduur is hooguit prima en de oplaadsnelheid kan anno 2023 eigenlijk niet meer. Verder is de hardware niet merkbaar sneller geworden.

Desondanks vinden we dat Google genoeg heeft gedaan om de hogere adviesprijs te rechtvaardigen. De Pixel 8 is een prima koop als je een vlotte smartphone zoekt die nog jarenlang meegaat en mooie foto’s schiet. Gebruik je nu de Pixel 7 (Pro), dan zouden we echter een jaartje wachten.

Het laatste nieuws over Google: