‘Google Pixel 8 (Pro) krijgt grotere accu, laadt sneller op’

Zowel de Google Pixel 8 als de Pixel 8 Pro krijgen volgens een nieuw gerucht grotere accu’s. Ook laden de smartphones sneller op dan hun voorgangers. Helaas zijn de verschillen niet zo groot als we zouden willen…

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Iets grotere accu voor Google Pixel 8-toestellen’

Volgens Android Authority stopt Google een grotere accu in de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. De verschillen zijn wel vrij klein. Waar de Pixel 7 een batterijcapaciteit van 4355 mAh heeft, krijgt de Pixel 8 4485 mAh. De Pixel 8 Pro beschikt over een accu van 4950 mAh. Dat was op de Pixel 7 Pro nog 4926 mAh.

Of je daar profijt van hebt, zal vooral afhangen van de nieuwe Tensor G3-chip in de Pixel 8-serie. Die wordt volgens geruchten een stuk sneller dan de Tensor G2, maar over de efficiëntie is nog weinig bekend. Als de nieuwe processor zuiniger is dan zijn voorganger kan dat, in combinatie met de iets grotere accu, voor een betere batterijduur zorgen.

Render van de Google Pixel 8 Pro

Verder zou de accu van de Google Pixel 8 kunnen opladen met maximaal 24 Watt. Dat is op de Pixel 7 nog 20 Watt. Bij de Pixel 8 Pro gaat de snelheid omhoog van 23 naar 27 Watt.

Hoewel elke vooruitgang meegenomen is, zijn we daar toch over teleurgesteld. De verschillen zijn zo klein dat je er vermoedelijk weinig van merkt. Veel smartphones laden inmiddels een stuk sneller op. De OnePlus 11 haalt 100 Watt, de Xiaomi 13 Pro zelfs 120 Watt. Daar komt de Pixel 8-serie dus bij lange na niet in de buurt.

Draadloos accusap tanken is ook weer mogelijk met de nieuwe Pixels, maar de snelheid blijft gelijk: 20 Watt op de Pixel 8, 23 Watt op de Pixel 8 Pro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Google Pixel 8 (Pro)

Google presenteert zijn nieuwe smartphones waarschijnlijk in oktober. De Pixel 8 zou een wat kleiner 6,16-inch-oled-scherm krijgen met een hogere verversingssnelheid van 120Hz. Dat zorgt voor soepelere beelden. De Pixel 8 Pro behoudt zijn 6,7 inch-oled-display, maar dat is waarschijnlijk wel volledig plat. De gebogen randen van het huidige model verdwijnen dus.

We weten ook al veel over de camera’s van de Google Pixel 8-serie. De hoofdcamera krijgt op beide modellen een grotere sensor voor nog scherpere foto’s. Het Pro-toestel beschikt verder over een vernieuwde groothoeklens van maar liefst 64 megapixel. Hij is bovendien nog iets wijder, waardoor je meer vastlegt op je kiekjes.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste Google Pixel-nieuws? Voeg Android Planet dan toe aan je Google Nieuws-overzicht, download onze gratis app en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief. Zo hoef jij geen Android-nieuws meer te missen.

Lees het laatste nieuws over Google: