Vloek van Google-camera’s: ook cameraglas Pixel 8 (Pro) breekt uit het niets

De Google Pixel 8 en 8 Pro hebben – net als vorige Pixel-generaties – problemen met de camera’s. Nu melden gebruikers dat wederom de glaasjes die de camera’s moeten beschermen ineens breken.

Glaasjes Google Pixel 8 en 8 Pro-camera’s breken snel

Hoewel de Google Pixels al jarenlang worden geprezen voor de hoge foto- en videokwaliteit, hebben veel Pixel-gebruikers niet altijd de beste ervaring met de camera’s op de toestellen. Zo werden oudere Pixel getroffen door een software-probleem, waarbij de camera-app constant uitviel en hadden sommige Pixel 6– en 7’s last van cameraglaasjes of lenzen die uit het niets kapot gingen.

Google heeft het probleem bij de Google Pixel 7-serie erkent en laat gebruikers de lenzen gratis repareren. Toch lijkt de ‘camera-vloek’ van Pixels hier niet te stoppen. Gebruikers van de nieuwste Pixel 8 en 8 Pro melden dat het glas voor hun camera’s ook spontaan breekt zonder duidelijke reden.

De gebruikers melden hun problemen vooral op sociale media als X (voormalig Twitter) en Reddit, maar ook op de Google Support-pagina worden de foto’s van gebroken camera-lenzen gedeeld. De meeste gebruikers vermelden dat ze de toestellen rustig behandelden en zelfs een beschermhoesje gebruikten. Ondanks dat brak het glas voor de camera-lenzen.

Wat eraan te doen?

Het probleem lijkt vooralsnog niet zo groot als bij de Pixel 7-serie en Google heeft nog niet gereageerd op de klachten. Ervaar je hetzelfde probleem? Neem dan contact op met de Google Support-pagina. Gebruikers die dit deden melden dat de reparatiekosten voor het cameraglas bij Google zelf rond de 230 dollar zijn (omgerekend 214 euro).

Om de camera van je Google 8 en 8 Pro te beschermen verkoopt de fabrikant wel glazen lensbeschermers in de Google Store. Hopelijk vermindert dat de kans op het breken van je camera-glas.

