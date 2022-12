‘Google Pixel 8-camera’s krijgen flinke upgrades’

De Google Pixel 7-telefoons zijn nog niet eens zo heel lang verkrijgbaar, en er gaan nu al geruchten rond over de opvolgers. Naar verluidt mogen we een forse camera-upgrade verwachten. Lees er hier meer over.

Gerucht: Google Pixel 8 krijgt nieuwe camerasensor

Google Pixel-smartphones staan al jaren bekend om de goede camera’s. Dat hebben ze vooral te danken aan de intelligente nabewerking in Googles camera-app. De volgende smartphone die we verwachten in de Pixel-serie lijkt er qua camera’s op vooruit te gaan.

De lekker Kuba Wojciechowski dook in de digitale code van Googles Camera Go-app en vond aanwijzingen naar de volgende Pixel-smartphone. Het nieuwe toestel ondersteunt namelijk staggered hdr. Met die functie creëer je nog beter belichte foto’s, maar daarvoor is ook een betere sensor nodig. De kans is groot dat we deze op de Google Pixel 8 zullen zien.

Staggered hdr: zo werkt het

Hdr (high dynamic range) betekent simpel gezegd een breed bereik aan licht. Op smartphones wordt de term gebruikt om lichte en donkere delen van een foto meer naar elkaar toe te trekken. Je telefoon maakt dan een donkere, lichte en ‘normale’ foto tegelijkertijd. Door deze samen te voegen, krijg je zowel detail in donkere schaduwen als in de felle lucht.

Met ‘staggered hdr’ worden foto’s nog sneller verwerkt tot een gebalanceerd plaatje. Wel is daar een nieuwe hardware voor nodig. De Google Pixel 6– en Pixel 7-serie gebruiken Samsung’s Isocell GN1-sensor, maar enkel de nieuwere GN2-sensor ondersteunt de functie. Daarom lijkt het erop dat de Google Pixel 8 deze nieuwe sensor krijgt.

Daarnaast presteert de GN2-sensor beter in omgevingen met weinig licht en is de autofocus verbeterd. Omdat de Isocell GN2 sneller is, maak je waarschijnlijk minder snel een bewogen foto en hoef je minder lang te wachten totdat je foto is verwerkt.

Fotografie op Android Planet

Iedere smartphone heeft tegenwoordig een camera aan boord. En in veel gevallen maak je hier al prima kiekjes mee. Om erachter te komen hoe zulke smartphone-camera’s nou écht werken, hebben we de afgelopen weken vaker geschreven over fotografie en video. Zo kom je er op Android Planet achter wat een periscooplens is en hoe verschillende type’s beeldstabilisatie werken. Veel leesplezier!