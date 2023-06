‘Google Pixel 8 (Pro) mogelijk te gebruiken als desktop-pc’

Kun je de Google Pixel 8 (Pro) straks gebruiken als desktop door hem met een externe monitor te verbinden? De usb-c-poort van de smartphones krijgen volgens een nieuw gerucht DisplayPort-ondersteuning die dat mogelijk maakt.

Desktop-modus voor Google Pixel 8-serie?

De Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro krijgen mogelijk een interessante nieuwe functie: de mogelijkheid om de smartphones als eenvoudige desktop te gebruiken. Dat schrijft de website Android Authority.

Google bouwt net als veel andere fabrikanten al jaren usb-c-poorten in zijn telefoons. Die bieden ondersteuning voor DisplayPort, waarmee je de content van het scherm met een kabeltje kan weergeven op een andere, externe monitor. Google heeft deze functie tot dusver geblokkeerd, maar daar zou bij de Pixel 8-serie verandering in komen.

De zoekgigant werkt intern bovendien al jaren aan een desktopmodus binnen Android. Als je een toetsenbord en muis verbindt met je smartphone heb je dan in theorie geen aparte pc meer nodig. Mits je eisen niet al te hoog zijn, want je telefoon is natuurlijk minder snel dan een ‘echte’ computer.

Dit concept is niet nieuw. Andere bedrijven experimenteren al langer met de mogelijkheid om je smartphone als pc te gebruiken voor simpele kantoorwerkzaamheden. Het meest bekende voorbeeld hiervan is Samsungs DeX. Als je de wat duurdere Galaxy-telefoons aan een geschikte monitor hangt, krijg je automatisch een desktopomgeving te zien die veel wegheeft van Windows.

Meer over de Google Pixel 8

Of je de Google Pixel 8 (Pro) echt als desktop kunt gebruiken, moeten we nog even afwachten. Google presenteert de smartphones waarschijnlijk in oktober. De gewone Pixel 8 krijgt volgens geruchten een iets kleiner 6,2 inch-oled-scherm dat wel een hogere piekhelderheid haalt en een verversingssnelheid van 120Hz voor soepele beelden. Dat is op de Pixel 7 nog 90Hz.

De Pixel 8 Pro behoudt zijn 6,7 inch-display, maar dat is dit keer volledig plat. Er zijn dus geen afgeronde randen meer, zoals op de Pixel 7 Pro. Beide smartphones draaien op een snellere Tensor G3-chip.

Ook de camera’s gaan op de schop. Vooral de Pro-variant krijgt flinke upgrades. Naast een nieuwe hoofdcamera mag je een 64 megapixel-groothoeklens verwachten met een veel grotere sensor dan voorheen. Dat moet voor scherpere kiekjes zorgen.

