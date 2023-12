Waarom de Google Pixel 8 Wouter’s favoriete smartphone van 2023 is

Het is eind december en dus delen de redacteuren van Android Planet hun favoriete smartphone van 2023. Voor Wouter is dat de Google Pixel 8. Hij noemt ook zijn favoriete smartwatch.

De Google Pixel 8 is mijn favoriet van 2023

Net als vorig jaar kies ik voor een Google Pixel als mijn favoriete smartphone van 2023. Maar, ik moet eerst iets bekennen: hoewel ik de Pixel 8 Pro als daily driver gebruik, is mijn keuze gevallen op de reguliere Pixel 8. Het kleinere, goedkopere en iets uitgeklede model dus.

De Google Pixel 8 heeft een compacter scherm (6,2 inch) dan dat van de Pro (6,7 inch) en het display is op papier iets minder goed. Daarnaast beschikt de Pixel 8 Pro over meer camera’s, een grotere batterij, hogere oplaadsnelheid, meer werkgeheugen en een (wat mij betreft) mooiere, matte afwerking.

Daar betaal je natuurlijk wel meer voor: voor de Pixel 8 Pro leg je maar liefst 1099 euro neer. Bij de ‘gewone’ Pixel 8 is dit 799 euro. Of de Pro het prijsverschil van 300 euro waard is, moet iedereen natuurlijk zelf bepalen. Nu ik zelf zowel de Pixel 8 als Pixel 8 Pro intensief heb gebruikt, ben ik daar nog steeds niet van overtuigd.

Compacter scherm

De ‘instap-Pixel’ van dit jaar heeft een 6,2 inch-scherm. Dat is een stuk kleiner dan de displays van veel andere Android-telefoons; bijna iedere fabrikant kiest anno 2023 wel voor een display van om en nabij 6,5 inch – of zelfs groter. De compactere Pixel 8 voelt dan meteen handzamer en fris aan.

Dat betekent overigens niet dat de Pixel 8 een kleine telefoon is die je makkelijk met één hand bedient. Sterker nog: de telefoon moet je alsnog met twee handen vasthouden en gebruiken. Het is daarentegen wel handig dat Google kiest voor een 120Hz-ververssnelheid en de helderheid van het scherm flink heeft verhoogd.

Kijk je puur naar de hardware, dan is de Pixel 8 niet bijzonder. De nieuwe Tensor G3-chip brengt allerlei AI-snufjes (kunstmatige intelligentie) met zich mee, maar maakt de Pixel 8 niet merkbaar krachtiger. Leg de smartphone naast de Pixel 7 van vorig jaar en je zult weinig tot geen snelheidsverbeteringen zien.

Ook de 8GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte is hooguit ‘prima’ voor een Android-telefoon van 799 euro. Toch is dat helemaal niet erg: het gaat erom dat het toestel snel, vloeiend en responsief aanvoelt en dat is de Pixel 8 zeker. De schone software, waarover later meer, draagt hier ook aan bij.

Veilige gezichtsherkenning is de fijnste feature

Het klinkt misschien een beetje raar, maar de fijnste vernieuwing van de Google Pixel 8 is er eentje die veel gebruikers misschien over het hoofd zien: de gezichtsherkenning. De nieuwe Tensor G3-chip en allerlei machine learning-verbeteringen maken de Face Unlock-functie van de Pixel 8 veel veiliger.

Want hoewel de telefoon geen uitgebreide set aan sensoren heeft en alleen de frontcamera gebruikt voor de gezichtsherkenning, is dit blijkbaar goed genoeg om apps veilig te kunnen openen. Hierdoor kun je ook betalingen verrichten met je bank-app door even je gezicht te scannen, of je opent met een snelle blik je wachtwoordbeheerder.

Om toch een kritische noot te plaatsen: de gezichtsherkenning van de Pixel 8 (Pro) werkt niet zo goed in het donker en dan moet je alsnog de vingerafdrukscanner gebruiken. Daar kan ik echter mee leven, aangezien Face Unlock het ontgrendelen (wat je iedere dag tientallen keren doet) nét iets fijner en sneller maakt.

Zeven jaar Android-updates

Google verdient ook complimenten voor het verbeterde updatebeleid. Het bedrijf maakte bij de onthulling bekend dat de Pixel 8 en Pixel 8 Pro maar liefst zeven jaar Android-updates krijgen. Dat zijn Android-versie-updates (tot en met Android 21), beveiligingspatches én Feature Drops. Je kan daardoor heel erg lang met de Pixel doen, al vraag ik me wel af wie daadwerkelijk zes of zeven jaar lang dezelfde telefoon blijft gebruiken. Bij mij is dat niet langer dan twee jaar.

Hiermee is Google in één klap de nieuwe updatekoning in Android-land. Het is de vraag of en wanneer andere fabrikanten volgen. Samsung, dat het voor Google het beste deed, ondersteunt zijn belangrijkste smartphone nu nog vijf jaar. Misschien verbetert het bedrijf zijn updatebeleid in 2024 ook, al moeten we dit simpelweg afwachten.

Favoriete smartwatch: Samsung Galaxy Watch 6

Dit jaar verruilde ik mijn Galaxy Watch 4 voor de nieuwe Galaxy Watch 6. Eerlijk is eerlijk: de smartwatches verschillen weliswaar twee ‘generaties’ van elkaar, maar ze zien er bijna hetzelfde uit. Toch ben ik erg tevreden met het nieuwe Samsung-horloge.

De Galaxy Watch 6 heeft een mooier, groter scherm en is ook een stukje sneller. De accuduur is prima, al moet ik ‘m na anderhalve dag wel aan de oplader hangen. Gelukkig neemt een oplaadbeurt maar iets meer dan een uur in beslag, dus daar valt prima mee te leven.

Wat is jouw favoriete smartphone van 2023? Of heb je je juist een flinke tegenvaller in huis gehaald? Laat het weten in de reacties onder dit artikel!

