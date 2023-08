Overzicht: dit zijn alle geruchten over de Google Pixel 8 (Pro)

Google staat te trappelen om in oktober zijn nieuwe smartphones aan de wereld te tonen. We hebben al veel geruchten gelezen over deze Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Hoog tijd dus voor een overzicht. Wat mag je van de telefoons verwachten?

Google Pixel 8 Pro: alle geruchten op een rij

2022 was een heugelijk jaar: toen bracht Google zijn Pixel 7 en Pixel 7 Pro officieel naar Nederland. Voor het eerst kon je de Pixels via reguliere kanalen bestellen en hoefde je niet meer te vertrouwen op grijze import.

Inmiddels zijn we een maand of tien verder en staan hun opvolgers alweer te trappelen. Ook die zullen waarschijnlijk gewoon bij ons in de winkel liggen. Google is traditiegetrouw slecht in het bewaren van geheimen, waardoor we al veel geruchten hebben gelezen over de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. In dit overzicht zetten we de belangrijkste op een rij.

Schermen gaan op de schop

Aan het ontwerp van de telefoons verandert niet veel. De schermranden zijn mogelijk iets dunner, maar we zien dezelfde ontwerptaal. De camerastrook loopt weer horizontaal over de achterzijde. Wel zitten de drie camera’s van de Pixel 8 Pro nu in één uitsnede. Op de Pixel 7 Pro had de telelens nog zijn eigen gaatje.

Renders van de Google Pixel 8 Pro

De schermen zelf gaan op de schop. De Pixel 8 krijgt volgens geruchten een 6,16 inch-oled-display. Daarmee wordt het toestel iets kleiner dan de Pixel 7 met zijn 6,3 inch. Goed nieuws dus voor liefhebbers van compacte telefoons.

Wie een groter scherm wil, is aangewezen op de Pixel 8 Pro. Die heeft net als zijn voorganger een 6,7 inch-display. Toch zien we ook hier een belangrijke verandering: de gebogen randen behoren tot het verleden. Beide varianten krijgen een plat scherm.

Snellere hardware

Hoewel de Pixel 7-telefoons in de praktijk erg snel aanvoelen, is de Tensor G2-chip trager dan die van andere high-end smartphones. De Tensor G3 wordt waarschijnlijk een stuk rapper. De individuele ‘cores’, verantwoordelijk voor het vervullen van de diverse taken, hebben een veel modernere architectuur. We hopen dat de G3 ongeveer net zo snel is als de Snapdragon 8 Gen 2. Het zou mooi meegenomen zijn als hij daarnaast iets zuiniger met energie omspringt voor een lange batterijduur.

De vermeende opslagvarianten zijn ook al uitgelekt. De instappers hebben weer 128GB aan boord. Daarnaast kun je kiezen voor 256GB én 512GB. Die laatste ontbrak bij de Pixel 7-serie. De opslag uitbreiden met een micro-sd-kaartje is niet mogelijk.

Verbeterde camera’s

Pixels scoren erg goed op cameragebied. Om zijn positie te behouden, sleutelt Google bij de volgende generatie weer flink aan de hardware. Zowel de Pixel 8 als Pixel 8 Pro krijgen een nieuwe 50 megapixel-hoofdcamera met een grotere sensor die 35 procent meer licht binnenlaat. Vooral je nachtfoto’s moeten er daardoor beter uitzien.

Ook de groothoeklenzen zijn nieuw. Die van de Pixel 8 blijft 12 megapixel, maar het exemplaar van de 8 Pro krijgt een resolutie van 64 megapixel. Het gaat om de sensor achter de hoofdcamera van de Pixel 7a. Bovendien is deze lens nog iets wijder dan vorig jaar, waardoor je meer op beeld krijgt.

De Pixel 8 Pro behoudt verder de telelens waarmee je 5x inzoomt. Daar komt een sensor bij die als thermometer fungeert. Zo kun je je lichaamstemperatuur meten door het toestel bij je voorhoofd te houden. Deze functies ontbreken op de gewone Pixel 8.

Render van de Google Pixel 8

Iets grotere accu, iets sneller laden

De Pixel 8 en Pixel 8 Pro krijgen allebei een iets grotere accu. Voor je een gat in de lucht springt, moeten we erbij zeggen dat de verschillen erg klein zijn. Bij de Pixel 8 gaat het om zo’n 130 mAh extra, bij de Pro zelfs maar om 24 mAh. Daar zul je in de praktijk weinig tot niets van merken, tenzij de Tensor G3-chip inderdaad zuiniger is.

Iets soortgelijks geldt voor de oplaadsnelheid. Je laadt de Pixel 8 op met 24 Watt, terwijl de Pixel 7 op 20 Watt bleef steken. De Pixel 8 Pro gaat van 23 naar 27 Watt. Het wordt hoog tijd voor een grotere sprong, want ook hier zul je weinig van merken.

Draadloos accusap tanken is eveneens mogelijk, maar de snelheden veranderen niet: 20 Watt op de Pixel 8 en 23 Watt op de Pixel 8 Pro.

Kleinere geruchten

De Google Pixel 8 zou verkrijgbaar zijn in vier kleuren: zwart, groen, lichtblauw en roze. Bij de Pixel 8 Pro kies je uit zwart, groen, blauw en wit/beige.

De nieuwe Pixels krijgen mogelijk een desktopmodus, waardoor je hem als mini-pc kunt gebruiken voor simpele taken als tekstverwerking.

De Pixel 8 en 8 Pro kunnen achtergrondgeluiden uit video’s filteren. Het is dus geen probleem meer als iemand door je meesterwerk heen schreeuwt.

Hogere prijs

De Pixel 7 (649 euro) en Pixel 7 Pro (899 euro) hadden een relatief lage adviesprijs voor high-end smartphones. Helaas wijzen geruchten erop dat de Google Pixel 8 en 8 Pro duurder worden. De precieze prijzen zijn nog niet bekend, maar we kunnen wel een gokje wagen. Wij denken dat de Pixel 8 in Nederland 749 euro gaat kosten, terwijl je voor de Pixel 8 Pro 999 euro kwijt bent. Over een maand of twee weten we het zeker.

