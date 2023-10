Google Pixel 8 (Pro) ondersteunt betalen met gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning zit al jaren op Android-smartphones, maar vanwege veiligheid kon je dit nooit gebruiken om in te loggen bij je bank of om een mobiele betaling te doen. Tot nu, want bij de Google Pixel 8-serie is dit toch mogelijk.

Google Pixel 8 heeft betere gezichtsherkenning

Vrijwel alle Android-smartphones hebben een vingerafdrukscanner voorop, achterop of in de aan-uitknop, en de meeste telefoons ondersteunen ook een vorm van gezichtsherkenning. Vaak registreren deze smartphones je gezicht met enkel de selfiecamera en maken ze dus een tweedimensionale afbeelding.

Dat is volgens Google veilig genoeg om je telefoon te ontgrendelen, maar niet voor het inloggen bij apps waarbij veiligheid echt belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan je bank-app of een authenticator-app. Met de komst van de nieuwe Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro verandert dit, want nieuwe hardware op de toestellen zorgt voor beter beveiligde gezichtsherkenning.

Dit is vooral te danken aan de nieuwe Tensor G3-chip, Titan M2 beveiligingschip en nieuwe sensoren aan boord van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. In combinatie met kunstmatige intelligentie en de 10,5 megapixel-selfiecamera wordt er een gedetailleerd profiel van je gezicht gecreëerd.

Deze is zo veilig, dat ‘ie volgens Google in klasse 3 van biometrieveiligheid valt. En daarmee kun je dus meer apps ontgrendelen met je gezicht. De nieuwe en veiligere gezichtsherkenning is niet alleen maar een softwareverbetering, wat helaas betekent dat eerdere Pixel-smartphones deze functie niet krijgen.

Betalen met je gezicht is niet nieuw

Het betalen met je gezicht is niet nieuw. Sterker nog, Google introduceerde deze functie al op de Google Pixel 4 door middel van verschillende sensoren. Hoewel Google deze hardware bij de volgende generatie Pixels achterwege liet, houdt Apple er met de iPhone al jaren aan vast. Daar is Face ID zelfs de enige vorm van biometrische beveiliging.

Met de Pixel 8 en 8 Pro kun je volgens Google vanaf nu mobiel betalen ontgrendelen met je gezicht, maar naar ons idee is dit (deels) al mogelijk op Android. Voor het gebruik van de Google Wallet moet je smartphone ontgrendeld zijn, maar op bijvoorbeeld de Nothing Phone (2) ontgrendelen we de telefoon gemakkelijk met de (minder veilige) gezichtsherkenning en betalen we vervolgens contactloos in de winkel.

Dit kan aan de fabrikant liggen of aan betaalsystemen in Nederland. Online betalingen, bank- en authenticator-apps moeten nog wel met vingerafdruk of pincode worden ontgrendeld. Op de redactie is het ons al gelukt om enkele wachtwoordbeheerders en 2FA-apps via gezichtsherkenning te openen.

Weten of en wanneer andere merken ook gezichtsherkenning inzetten voor Google Wallet? Houd dan Android Planet in de gaten. Wij houden je op de hoogte van het laatste Android-nieuws.

