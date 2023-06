‘Kleuren en wallpapers Google Pixel 8 (Pro) gelekt’

Benieuwd in welke kleuren je de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro straks kunt kopen? Lees dan snel verder, want we hebben alle info voor je. Ook de officiële wallpapers van de nieuwe smartphones zijn gelekt.

‘Google Pixel 8 (Pro) verkrijgbaar in deze kleuren’

Google lanceert zijn nieuwe smartphones waarschijnlijk in oktober en de meeste details zijn inmiddels al bekend. Dankzij Android Authority weten we nu ook in welke kleuren de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro straks waarschijnlijk verkrijgbaar zullen zijn. Je kiest volgens de website uit de volgende opties:

Google Pixel 8: zwart, groen, lichtblauw en roze

Google Pixel 8 Pro: zwart, groen, blauw en wit/beige

Ter vergelijking: de huidige Google Pixel 7 is te koop in het zwart, geel of wit. Bij de Pixel 7 Pro heb je de keuze uit zwart, groen of wit.

Bovendien lekte Android Authority de officiële wallpapers van de Pixel 8-serie. Deze zijn wederom ontworpen door fotograaf Andrew Zuckerman, net als die van de Pixel 7-telefoons. Het thema dit jaar is mineralen. Hierboven zie je een aantal voorbeelden. Je kunt alle wallpapers zelf downloaden en alvast op je huidige smartphone zetten als je dat wil.

Meer over de Google Pixel 8

Naast de kleuren weten we ook al veel over de camera’s van de Google Pixel 8-serie. Vooral het Pro-model krijg flinke upgrades. Beide smartphones draaien verder op een nieuwe Tensor G3-chip, die volgens geruchten een stuk sneller en zuiniger is dan zijn voorganger.

De gewone Pixel 8 zou een 6,17 inch-oled-scherm krijgen, wat iets kleiner is dan de Pixel 7. De ververssnelheid gaat echter omhoog van 90 naar maximaal 120Hz voor nog soepelere beelden. Bovendien stijgt de helderheid van 1000 naar 1400 nits.

Wie voor de Pixel 8 Pro kiest, krijgt net als vorig jaar een 6,7 inch-display, maar dat haalt nu 1600 in plaats van 1000 nits. Het gaat weer om een 120Hz-paneel, al is dat wel een stuk variabeler. Wanneer je statische content bekijkt zakt de snelheid naar 5Hz. Daarmee spaar je de batterij. Bovendien zou de Pixel 8 Pro geen afgeronde randen meer hebben. Het scherm is dus volledig plat.

