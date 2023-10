Livestream: zo volg je de onthulling van de Google Pixel 8 (Pro)

Het is zover: vanmiddag om 16.00 uur onthult Google de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Ook komt het bedrijf met een nieuwe smartwatch. Volg de presentatie met deze livestream.

Zo kijk je de Google Pixel 8 livestream

Het is bijna tijd voor de aankondiging van de nieuwe Google-smartphones. Vandaag om 16.00 uur Nederlandse tijd vindt het Made by Google 2023-evenement plaats. Het event staat in het teken van de langverwachte Pixel 8-telefoons en Pixel Watch 2.

Via de livestream hierboven volg je de presentatie op je smartphone, tablet, computer of televisie. De livestream is te zien op YouTube, dus je kan de presentatie ook makkelijk volgen via bijvoorbeeld een Chromecast of smart-tv. Handig: als je een herinnering instelt via YouTube, krijg je automatisch een seintje als de keynote bijna van start gaat.

De spotlights zijn tijdens het Google-event vooral gericht op de nieuwste smartphones van het bedrijf, de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Ook krijgen we de opvolger van de Pixel Watch te zien. Misschien heeft Google nog een verrassing in petto, dus het is de moeite waard om te kijken. Zo wachten we nog steeds op de release van Android 14.

Dit weten we over de Pixel 8 (Pro)

Zoals wel vaker het geval is bij Google-smartphones, liggen alle details over de Pixel 8 (Pro) op straat. Zo krijgt de Pixel 8 een 6,2 inch-scherm met een hoge ververssnelheid van 120Hz. De Pixel 8 Pro heeft een groter 6,7 inch-display. Beide toestellen draaien op de nieuwe (en snellere) Tensor G3-processor.

Een opvallende feature van de Pixel 8 Pro is de temperatuurmeter, waarmee het mogelijk zou zijn om de temperatuur van personen of objecten te meten. De Pro krijgt daarnaast vermoedelijk verbeterde camera’s, terwijl de normale Pixel 8 op dit gebied ook weer stappen vooruit maakt. De telefoons hebben vermoedelijk een grotere accu die iets sneller oplaadt.

Misschien nog wel belangrijker is dat Google zijn updatebeleid flink zou verbeteren. Volgens geruchten wil de zoekgigant zijn Pixel-smartphones zeven jaar lang van updates willen voorzien. Het is echter onduidelijk of dit zeven grote Android-versie-upgrades zijn, of Google hiermee de kleinere beveiligingspatches bedoelt.

De redactie van Android Planet zit vanmiddag klaar om jou van het laatste nieuws te voorzien. Houd onze website daarom goed in de gaten. We praten je via onze app en nieuwsbrief bij over de laatste ontwikkelingen. Volg ons ook op Google Nieuws, Facebook, Instagram en X (voorheen Twitter).

