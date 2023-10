Google Pixel 8 (Pro) officieel: langer updates, maar ook duurder

De Google Pixel 8 en 8 Pro zijn officieel onthuld, krijgen zeven jaar updates, maar zijn ook een stuk duurder dan hun voorgangers. Wat je nog meer moet weten over de nieuwe vlaggenschepen, lees je hier!

Google Pixel 8 officieel: ook verkrijgbaar in Nederland

Vorig jaar werd de Pixel 7-serie onthuld en beide toestellen waren officieel te koop in Nederland. Met de Google Pixel 8 is dat gelukkig niet anders en hij is ook nog eens verkrijgbaar bij meer verkooppunten en providers. Maar daarover later meer.

De instapper van het nieuwe duo lijkt qua uiterlijk veel op de Google Pixel 7. Hij is verkrijgbaar in een drietal kleuren en heeft weer een opvallende horizontale camerabalk op de achterzijde. Daarin zijn twee camera’s te vinden, waaronder de primaire met een resolutie van 50 megapixel.

Wil je foto’s schieten in een wijdere hoek dan kun je gebruikmaken van de 12 megapixel-camera. Nieuw dit jaar is dat je daarmee ook macrofoto’s kunt schieten, oftewel close-ups van enkele centimeters afstand.

Scherm met hoge helderheid

Aan de voorzijde is het amoled-scherm te vinden van 6,2 inch en dat heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De maximale ververssnelheid is 120Hz, waardoor het scherm iets soepeler aanvoelt dan de Pixel 7 met zijn 90Hz-display. Er is geen ltpo-techniek aanwezig, waarbij de ververssnelheid wordt aangepast aan de inhoud van het scherm. De maximale helderheid is met 2000 nits hoog genoeg om het scherm ook in direct zonlicht goed af te lezen.

In het gaatje in het display is de frontcamera geplaatst van 10,5 megapixel en ook de optische vingerafdrukscanner is verwerkt in het scherm. De batterij is 4575 mAh groot en opladen gaat bedraad met maximaal 27 Watt. Draadloos opladen is ook mogelijk, maar gaat wel een stukje trager met 18 Watt. Er komen varianten op de markt met 128GB of 256GB interne opslag en dat is niet uit te breiden. Daarbij is er 8GB werkgeheugen aanwezig.

De Pixel 8 is te koop in drie kleuren: roze, grijsgroen en zwart. Hij heeft een instapprijs van 799 euro voor het 128GB-model. De 256GB-variant kost 899 euro.

Google Pixel 8 Pro: groter scherm en extra camera

Dan is er nog de Google Pixel 8 Pro met een scherm van 6,7 inch. Het gaat om een plat paneel en de afgeronde schermranden zijn dus verleden tijd. De resolutie is met 3120 bij 1440 pixels een stuk hoger en het gaat wederom om een kleurrijk amoled-scherm. De helderheid is met 2400 nits een stukje hoger en er is bij deze variant wel ltpo-techniek aan boord.

Net als de normale Google Pixel 8 is de zelfontwikkelde Tensor 3-chip het kloppende hart, bijgestaan door 12GB werkgeheugen. Van de 8 Pro komen versies op de markt met 128GB, 256GB of 512GB intern geheugen. De toestellen zijn stof- en waterdicht en bevatten stereospeakers. Opladen van de 5050 mAh-batterij van de 8 Pro gaat met maximaal 30 Watt en draadloos met 23 Watt.

Waar de Pixel 8 een glanzende achterzijde heeft en een mat afgewerkte frame is dat bij de 8 Pro juist andersom. Google kiest voor een matte afwerking van de glazen panelen, maar de zijkanten en camerabalk bevatten een glimmende finish.

De 8 Pro heeft een extra telelens aan boord waarmee je optische zoom gebruikt om objecten dichterbij te halen. Dat gaat maximaal vijf keer. Met een mix van digitaal en optisch is dat maximaal 30 keer bij de Pro. De groothoeklens heeft ook een hogere resolutie dan bij de normale Pixel 8: 48 megapixel. Ook is er eindelijk een pro-modus aanwezig, waarbij je zelf kunt spelen met instellingen als iso en witbalans.

Kunstmatige intelligentie verweven in de toestellen

Google zet weer flink in op kunstmatige intelligentie. Zo kun je met de magische gum objecten verwijderen en bij een filmpje irritante achtergrondgeluiden wegfilteren. In de toekomst rolt er een update uit, waarbij je meer aanpassingen aan de uiteindelijke foto kunt doorvoeren.

Zo kun je er dan bijvoorbeeld voor kiezen om de glimlach van een persoon van de ene foto in een ander kiekje te gebruiken. Ook een speciale nachtmodus voor tijdens het filmen wordt later uitgerold om nog meer detail vast te leggen.

Kunstmatige intelligentie wordt niet alleen gebruikt voor de camera, maar ook de gezichtsherkenning is daardoor een stuk veiliger geworden. Zodoende kun met de Pixel 8-serie bijvoorbeeld betalingen autoriseren door even naar je toestel te kijken.

Android 14 en maar liefst 7 jaar updates

De Pixel 8 en 8 Pro zijn de eerste smartphones op de markt met Android 14. Daarbij schroeft de zoekgigant het updatebeleid flink omhoog vanaf deze 8-serie. Zo krijg je maar liefst zeven grote Android-updates in de toekomst, wat betekent dat je tot en met Android 21 gebakken zit. Datzelfde geldt ook voor beveiligingsupdates, die net zo lang uitrollen. Ook kun je zeven jaar lang gebruikmaken van de zogenaamde feature-drops. Dat zijn updates die allerlei nieuwe mogelijkheden naar de Pixel-toestellen brengen.

Daarmee biedt Google in één klap het beste updatebeleid van alle Android-fabrikanten. Opvallend genoeg is dat niet altijd het geval geweest. Zo was het bedrijf inmiddels ingehaald door onder andere Samsung.

Google Pixel 8 (Pro): prijzen en release

De Google Pixel 8 en 8 Pro zijn per direct te bestellen en worden uitgeleverd vanaf 12 oktober. Zoals gezegd zijn de prijzen flink gestegen ten opzichte van de Pixel 6- en 7-serie. Je kunt in Nederland terecht bij Belsimpel, zowel los als in combinatie met een abonnement. Bestel je liever direct bij een provider dan kun je terecht bij T-Mobile, Tele2, Vodafone en KPN. Ook zijn de Pixels te vinden in de Google-store.

Bestel je de Pixel 8 dan krijg je daar een gratis setje Pixel Buds Pro bij. Bij de Google Pixel 8 Pro krijg je tijdelijk een wifi-variant van de eveneens gepresenteerde Google Pixel Watch 2.

De prijzen voor de toestellen zijn als volgt:

Google Pixel 8 128GB – 799 euro

Google Pixel 8 256GB – 859 euro



Google Pixel 8 Pro 128GB – 1099 euro

Google Pixel 8 Pro – 256GB – 1159 euro

Google Pixel 8 Pro – 512GB – 1299 euro

