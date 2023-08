Zet maar in de agenda: Google Pixel 8-onthulling op 4 oktober

We weten eindelijk wanneer de nieuwe Pixel-smartphones van Google worden aangekondigd. Op 4 oktober vindt een evenement plaats.

Google Pixel 8-onthulling op 4 oktober

Google kondigt op woensdag 4 oktober zijn nieuwste Pixel-smartphones aan. Het bedrijf laat weten dat het op die dag een Made by Google-evenement organiseert. Oktober is altijd de maand dat de zoekgigant nieuwe hardware, waaronder smartphones, uit de doeken doet.

De spotlights zijn op 4 oktober vooral gericht op de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro, de langverwachte opvolgers van de Pixel 7 en Pixel 7 Pro. Daar blijft het vermoedelijk niet bij, want de verwachting is dat ook de Google Pixel Watch 2 wordt onthuld. Mogelijk heeft Google nog meer voor ons in petto.

Gelekte render van de Google Pixel 8 Pro

De presentatie vindt plaats op een fysiek evenement, maar het ligt voor de hand dat we straks ook gewoon online kunnen kijken naar wat Google allemaal te vertellen heeft. Via een livestream zijn alle aankondigingen dan te volgen. Android Planet zit op 4 oktober uiteraard klaar om jou van al het nieuws te voorzien.

Dit kun je verwachten

De Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn hoogstwaarschijnlijk de eerste smartphones die uit de doos op Android 14 draaien. De update verschijnt binnenkort voor bestaande Pixel-toestellen en voegt allerlei verbeteringen door. Dat geldt natuurlijk ook voor de nieuwe Google-telefoons, al blijft het design wel grotendeels hetzelfde.

Google voert wel nieuwe camerafeatures toe en de Pixel 8-smartphones krijgen een nieuwe Tensor G3-processor. Volgens geruchten hebben de toestellen ook een grotere batterij die iets sneller opladen. De Pixel 8 Pro heeft opnieuw een 6,7 inch-scherm, maar het display van de Pixel 8 krimpt. Het toestel zou van 6,3 naar 6,16 inch gaan.

Opvallend is dat de Pixel 8 Pro een infrarood-thermometer zou krijgen, waarmee het mogelijk is om je lichaamstemperatuur te meten. Google introduceert tegelijk met de smartphones naar verluidt ook een beter updatebeleid. Het bedrijf wil de toestellen (veel) langer ondersteunen.

