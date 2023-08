‘Dit zijn de opslagvarianten van de Google Pixel 8 (Pro)’

Zit je te wachten op de Google Pixel 8 en 8 Pro, die later dit jaar verschijnen? Dankzij nieuwe informatie weten we hoeveel opslagruimte de smartphone hebben.

Google Pixel 8 (Pro)-opslagcapaciteit gelekt

Ben je van plan om straks de Google Pixel 8 of Pixel 8 Pro in huis te halen? Je kan dan kiezen uit verschillende opslagversies. De Pixel 8, het nieuwe instapmodel van Google, krijgt standaard 128GB aan opslagruimte. Dat is anno 2023 de standaard, maar het zorgt er ook voor dat Google de prijs iets kan drukken.

Heb je meer te besteden en wil je meer geheugen, dan kun je straks gaan voor de 256GB-variant. De bron, het Duitse en doorgaans betrouwbare WinFuture, zegt dat van de Pixel 8 Pro ook 128GB- en 256GB-versies worden uitgebracht. Maar, Google is ook van plan met een 512GB-model te komen. Die liet het bedrijf bij de Pixel 7 (Pro) van vorig jaar juist weg.

Ook de kleuren van beide smartphones zijn inmiddels bekend. De Pixel 8 verschijnt naar verluidt in drie tinten, met de namen Licorice, Peony en Haze. De duurdere Pixel 8 Pro wordt vermoedelijk ook in drie kleuren uitgebracht: Licorice, Porcelain en Sky. Dit zijn echter marketingnamen, waardoor de kleuren alsnog een beetje onduidelijk zijn.

Meer over de Pixel 8-smartphones

De prijzen van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro zijn helaas niet bekend. Mogelijk maakt Google de toestellen iets duurder, al is dit nog verre van zeker. De Pixel 7 werd vorig jaar in oktober voor 649 euro uitgebracht, terwijl de Pixel 7 Pro een adviesprijs van 899 euro had. Waarschijnlijk vindt de aankondiging van de Pixel 8-telefoons ook weer in oktober plaats.

De Pixel 8 en 8 Pro krijgen waarschijnlijk een nieuwe Tensor G3-chip, die een stuk sneller is dan de processor in de huidige Pixel-smartphones. Ook zou Google de camera’s en oplaadsnelheid willen verbeteren. Opvallend is dat de Pixel 8 compacter zou worden dan zijn voorganger.

