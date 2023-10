Google Pixel 8 vs Pixel 8 Pro: de 7 verschillen op een rij

Twijfel je tussen de nieuwe Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro of ben je gewoon benieuwd naar de toestellen? We zetten de belangrijkste verschillen op een rijtje.

Google Pixel 8 en 8 Pro: dit zijn de verschillen

Het Made by Google 2023-evenement is voorbij en daar zijn onder andere de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro gepresenteerd. De smartphones hebben veel bieden, maar er zijn natuurlijk ook verschillen. In dit artikel hebben we die kort en bondig onder elkaar gezet, zodat jij kunt bepalen welke telefoon bij je past.

1. Design is net iets anders

De Pixel 8-telefoons hebben ongeveer hetzelfde design, maar toch zien we daarbij ook verschillen. Zo is de normale Pixel 8 verkrijgbaar in zwart, grijsgroen en roze, terwijl het Pro-model te koop is in zwart, porselein en blauw. Het instapmodel heeft een glimmende afwerking, maar de zijkanten en camerabalk zijn mat afgewerkt.

Bij de Pixel 8 Pro is dat juist andersom. Daar glimt het frame, maar de glazen achterkant heeft een matte finish. Ook is de Pro een stuk groter en zien we een extra camera op de achterzijde, waarover later meer.

2. Schermen

De Pixel 8 is de kleinste van het duo met een scherm van 6,2 inch. Dat is plat en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De maximale helderheid bedraagt 2000 nits en de ververssnelheid is maximaal 120Hz.

Google Pixel 8

De Google Pixel 8 Pro biedt de betere specificaties en is een stuk groter. Er is gekozen voor een scherm van 6,7 inch, maar ook dat is dit jaar volledig plat. De Pixel 7 Pro had nog gebogen schermranden. De resolutie is met 3120 bij 1440 pixels een stuk hoger en het beeld oogt daardoor scherper.

De pixels verversen weer maximaal 120 keer per seconde. Wel heeft het scherm van de Pro ltpo-techniek, waarbij de ververssnelheid wordt aangepast aan wat je doet. Daardoor gaat de accu langer mee. Tot slot ligt de helderheid met 2400 nits een stukje hoger.

3. Camera’s in het voordeel van de Pixel 8 Pro

De primaire camera van beide smartphones is hetzelfde. Het gaat om een 50 megapixel-exemplaar met ondersteuning voor optische beeldstabilisatie. Ook hebben de telefoons beiden een groothoeklens aan boord, maar daar zien we verschillen. Google heeft de Pixel 8 uitgerust met een groothoeklens van 12 megapixel, de 8 Pro met een 48 megapixel-exemplaar. Ook is de sensor groter waardoor de foto’s er mooier uitzien.

Daarnaast bevat de Google Pixel 8 Pro een extra camera op de achterzijde, een zogenaamde telelens. Daarmee kun je objecten tot vijf keer optisch dichterbij halen, dus zonder kwaliteitsverlies. Ook kun je met het grotere model verder digitaal inzoomen dan bij de normale Pixel 8: 30x versus 8x.

De pro-modus, waarin je kan spelen met onder andere de iso-waarde of witbalans is alleen te gebruiken op de Pixel 8 Pro. Ook is er gekozen voor een nieuwe Time of Flight-sensor voor de 8 Pro, waarmee je sneller kunt scherpstellen.

4. Pixel 8 Pro heeft ingebouwde thermometer

Waarom en of je ‘m gaat gebruiken is natuurlijk aan jou, maar alleen de Pixel 8 Pro bevat een ingebouwde thermometer. Daarmee kun je de temperatuur van objecten meten, maar ook van personen. Kwestie van de sensor (die op de achterkant in de camerabalk geplaatst is) enkele centimeters van het object houden en scannen maar. Zo check je snel je lichaamstemperatuur.

5. Accu en oplaadsnelheid

Uiteraard zien we ook verschillen qua accucapaciteit bij beide toestellen. De Pixel 8 heeft een accu van 4575 mAh en opladen gaat bedraad met maximaal 27 Watt. Google levert daarvoor trouwens geen oplaadblok mee. Draadloos opladen is ook mogelijk en gaat met maximaal 18 Watt.

De Google Pixel 8 Pro heeft een accu van 5050 mAh en dat toestel laadt iets sneller op, maar dat is te verwaarlozen. Via een kabel gaat dat met maximaal 30 Watt, draadloos met maximaal 23 Watt.

Google Pixel 8 Pro

6. Verschil in werk- en opslaggeheugen

Google levert de Pixel 8 standaard met 8GB RAM, terwijl de 8 Pro over 12GB werkgeheugen beschikt. Daarbij heb je keuze uit verschillende varianten qua opslaggeheugen. Bij het normale model kies je uit 128GB of 256GB opslag, bij de Pixel 8 Pro uit varianten met 128GB, 256GB of 512GB geheugen.

7. Prijs(verschillen)

De prijzen van de Pixel 8 (Pro) zijn een stuk hoger dan hun voorgangers. Voor de 128GB-variant van de Pixel 8 leg je 799 euro neer, de Pixel 6 en 7 kostten nog 649 euro. De Pixel 8 Pro met 128GB intern geheugen kost 1099 euro, terwijl de adviesprijs van de voorgangers 899 euro bedroeg. Daarmee zijn de prijzen dus respectievelijk 150 en 200 euro gestegen en ook het onderlinge verschil is groter: 300 euro in plaats van 250 euro.

Meer lezen over de Pixel 8-serie? Check dan natuurlijk ons officieel-artikel of bekijk onze toestelpagina’s: Google Pixel 8 en Google Pixel 8 Pro. Binnenkort lees je natuurlijk ook onze reviews hier op Android Planet!

