‘Dit zijn de prijzen van de Google Pixel 8 (Pro)’

Slecht nieuws voor wie eind dit jaar een Pixel 8 of 8 Pro wil kopen. De smartphones worden volgens geruchten een flink stuk duurder. Hoe duur? Dat lees je in dit artikel.

‘Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro-prijzen gelekt’

Over de jaren heen worden smartphones steeds duurder en duurder. Onderhand zijn we dat gewend van toptoestellen. Bedrijven geven daarvoor de schuld aan inflatie of chiptekorten, maar vooral voor de consument is deze trend nadelig. Nu meldt de website Dealabs dat Googles aankomende vlaggenschepen veel duurder worden.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Google Pixel 8 wordt mogelijk zo’n 150 euro duurder dan zijn voorganger. Waar de Pixel 7 met 128GB een adviesprijs heeft van 649 euro, kost de Pixel 8 straks minimaal 799 euro. De grote broer – de Pixel 8 Pro – gaat zelfs minimaal 1099 euro kosten. Dat is 200 euro duurder dan de Pixel 7 Pro.

Natuurlijk verschijnen de smartphones ook in varianten met meer opslag. Zo komt er een Pixel 8 met 256GB aan opslagruimte voor 859 euro en kosten de Pixel 8 Pro‘s met 256GB of 512GBz zelfs 1159 en 1299 euro.

Dit zijn serieuze prijzen voor de nieuwe Pixel-toestellen, maar niet onbekend in de smartphonemarkt. Concurrenten bieden toptoestellen al langer vanaf 800 euro aan. Zo kost bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23 nieuw 949 euro en de OnePlus 11 haalde je bij de lancering voor 829 euro in huis.

Nieuwe prijzen, nieuwe specificaties

Google lijkt zich nu dus minder goedkoop op te stellen tegen de concurrentie, maar krijg je als gebruiker ook een smartphone die die prijsstijging waard is? De meest recente geruchten suggereren dat er een nieuwe, snellere chip in de smartphone zit: de Tensor G3. Ook krijgen beide de Pixel 8-telefoons verbeterde camera’s.

Ook laten gelekte afbeeldingen zien in welke kleuren de smartphones beschikbaar zullen zijn en lekte er een video uit over een speciale functie op de nieuwe toestellen. Daarmee verwijder je gemakkelijk achtergrondgeluid van een video. Er gaan zelfs geruchten rond over mogelijk vijf grote software-updates voor de Pixel 8-serie; dat is twee meer dan de huidige Pixel-smartphones hebben.

We zullen er pas echt achterkomen op 4 oktober. Dan presenteert Google zijn nieuwe producten op het Made by Google-evenement. We verwachten de Google Pixel 8-serie en hopen stiekem ook op een tweede Google Pixel Watch.

