‘Google Pixel 8 wordt helaas duurder dan voorganger’

Volgens een nieuw gerucht gaat de prijs van de Google Pixel 8 omhoog. Er is echter ook goed nieuws. Het toestel zou namelijk een betere vingerafdrukscanner krijgen dan zijn voorganger.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Prijs Google Pixel 8 gaat omhoog’

De prijs van de Google Pixel 8 gaat de hoogte in. Dat beweert de bekende lekker Yogesh Brar. Google zou in de Verenigde Staten 649 of 699 dollar voor het toestel vragen. Ter vergelijking: de Pixel 7 had in Amerika een adviesprijs van 599 dollar. Als deze informatie klopt, gaan we ervan uit dat de grotere Pixel 8 Pro ook duurder wordt dan de Pixel 7 Pro.

Een grote verrassing is de prijsverhoging niet. Recent lanceerde Google de Pixel 7a in Nederland voor 509 euro, terwijl zijn voorganger 60 euro goedkoper was. Ook de zoekgigant ontkomt niet aan de hoge inflatie, waardoor materialen en arbeidskrachten steeds meer kosten.

Renders van de Google Pixel 8

Het goede nieuws is dat Brar ook meldt dat de Pixel 8 een ultrasonische vingerafdrukscanner krijgt. Deze variant werkt doorgaans sneller en betrouwbaarder dan de optische variant die in de Pixel 7 zit. Bovendien hoeft het scherm niet op te lichten om je vingerafdruk te kunnen scannen. Daardoor is hij ‘s nachts comfortabeler te gebruiken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit weten we over de Google Pixel 8

Naast de prijs bevestigt Brar de specificaties van de Google Pixel 8 die we eerder al lazen. Het toestel zou een 6,17 inch-oled-scherm krijgen. Dat is iets kleiner dan het 6,3 inch-display van zijn voorganger, maar de verversingssnelheid gaat omhoog van 90 naar 120Hz. Daardoor zien beelden er soepeler uit.

De smartphone draait op een Tensor G3-chip, die een stuk sneller moet zijn dan de Tensor G2. Daar zit 8GB RAM bij en 128GB of 256GB opslag. De accu laadt iets rapper op, al is het verschil klein. Verder verbetert Google de camera’s.

Op de hoogte blijven van het laatste Google-nieuws? Voeg Android Planet dan toe aan je Google Nieuws-overzicht, download onze gratis app en abonneer je op onze gratis nieuwsbrief. Zo mis je niets!

Lees het laatste nieuws over Google: