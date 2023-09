Provider hint naar komst van Google Pixels in België

Belgische lezers opgelet, want er komt binnenkort misschien een nieuw merk op de smartphonemarkt. Althans, daar lijkt het wel op, aangezien provider Proximus hier (en niet stiekem) naar hint op hun website.

Google Pixels voor het eerst naar België

Het is nog niet officieel bekendgemaakt, maar met één blik op deze webpagina van Proximus is het meer dan duidelijk: de Google Pixel komt naar België. De titel bovenin het scherm luidt vertaald: ‘Kun je een geheim bewaren?’ Met ‘geheim’ in het lettertype en de kleuren van het Google-logo.

Daarnaast is een fictief gesprek te zien tussen Google en Proximus, waarin beide partijen uitkijken naar de samenwerking, maar dat deze nog erg geheim is. Het ziet er dus naar uit dat de volgende Google Pixel-toestellen – de Pixel 8 en 8 Pro – de eerste Pixel-smartphones zijn die officieel in België verschijnen.

Het Belgische mobiele 5G-netwerk is er in ieder geval al klaar voor. Eerder dit jaar begon Google met het ondersteunen van 5G op netwerken van Belgische providers, waaronder Proximus. Dat was natuurlijk voordelig voor Pixel-gebruikers die hun smartphones via grijze import bestelden.

Een jaar geleden kwam Google officieel naar Nederland. In oktober 2022 werden toen de Pixel 7 en Pixel 7 Pro geïntroduceerd. Dat maakt een einde aan de grijze import via landen als Duitsland. De officiële introductie van Google in Nederland betekende trouwens niet dat alle Google-producten hier verkrijgbaar werden. De Google Pixel Fold en Google Pixel Watch zijn hier niet officieel uitgebracht.

Aankondiging op 4 oktober

We verwachten dus dat de Google Pixel 8 en 8 Pro dit jaar officieel in België te verkrijgen zijn, maar nog niets is officieel. Daarvoor wachten we rustig af tot 4 oktober. Dan vindt het Made by Google-evenement plaats, waar de techgigant hopelijk de Pixel 8-serie en Pixel Watch 2 uit de doeken doet.

Meer weten over de aankomende Google Pixel-toestellen? Lees dan hieronder de meest recente geruchten of voeg Android Planet toe aan je Google Nieuws-overzicht.

