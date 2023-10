Google Pixel 8 (Pro) camera’s: dit zijn de grootste verbeteringen

Google heeft de camera’s van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro weer flink onder handen genomen. Ben je benieuwd naar de belangrijkste verbeteringen? In dit artikel lopen ze met je langs.

Dit moet je weten over de camera’s van de Google Pixel 8

Google Pixel-smartphones staan bekend om hun goede camera’s. Ook dit jaar heeft de zoekgigant weer behoorlijk aan de lenzen en diverse functies gesleuteld om de kwaliteit van je kiekjes te verbeteren. Dit moet je weten over de camera’s van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro!

Google Pixel 8

Net als de Google Pixel 7 beschikt ook de Pixel 8 over een 50 megapixel-hoofdcamera. Het lijkt te gaan om dezelfde sensor die al sinds de Pixel 6 wordt gebruikt. Die is redelijk groot, maar wordt inmiddels voorbij gestreefd door de 1 inch-sensoren van onder meer de Xiaomi 13 Ultra.

Wel heeft Google er dit jaar een lens voorgezet die meer licht opvangt. Het diafragma is gegroeid van f/1.9 naar f/1.68. Daardoor moet je gemakkelijker kunnen fotograferen in het donker en bevatten je foto’s iets meer details. Bovendien is het gemakkelijker om kiekjes te schieten met een natuurlijke scherptediepte, zonder dat je de (kunstmatige) portretfunctie nodig hebt. Je kunt tot 8x digitaal inzoomen.

Ook de 12 megapixel-groothoeklens heeft dezelfde, vrij kleine sensor als vorig jaar. Wel kun je er nu ook macrofoto’s mee maken van bijvoorbeeld bloemen en insecten. Selfies hebben een resolutie van 10.5 megapixel.

Google Pixel 8 Pro

De Pixel 8 Pro heeft exact dezelfde hoofdcamera als de gewone Pixel 8. De groothoeklens is echter flink onder handen genomen. Die heeft nu een veel grotere sensor. Het gaat om hetzelfde exemplaar dat achter de hoofdcamera van de Pixel 7a zit. Ook is de resolutie omhoog geschoten van 12 naar 48 megapixel. Uiteraard gebruikt Google standaard ‘pixel binning‘ om weer tot plaatjes van 12 megapixel te komen, maar die zouden een stuk gedetailleerder moeten zijn dan op de Pixel 7 Pro.

Google pakte ook de telelens aan. Die heeft weer een resolutie van 48 megapixel en haalt het beeld 5x dichterbij zonder kwaliteitsverlies. Het diafragma groeide echter van f/3.5 naar f/2.8. Daardoor vangt hij meer licht op en geniet je van een mooie onscherpte bij bijvoorbeeld portretten. Leuk weetje: deze lens deelt veel specificaties met de nieuwe telelens van de iPhone 15 Pro Max. Je kunt met Super Res Zoom weer tot 30 keer inzoomen door de lens te combineren met digitale zoom.

Nieuw op de Pro is dat je de volledige resolutie van de camera’s kunt benutten. Je kunt dus daadwerkelijk foto’s van 50 megapixel maken. Die bevatten, zeker bij goed licht, meer details dan de 12 megapixel-foto’s die je normaal schiet. De selfiecamera heeft net als bij de Pixel 8 een resolutie van 10.5 megapixel, maar beschikt op de Pro over autofocus.

Vanaf december 2023 krijgt de Pro ook een nachtmodus voor video, waarmee je filmpjes er in het donker volgens Google beter uitzien.

Nieuwe functies

Google staat erom bekend veel softwaresnufjes toe te voegen aan de camera’s. Zo liepen ze ooit voorop met de genoemde nachtmodus. Dit jaar beidt Google zijn bewerkingsmogelijkheden verder uit. We hadden al de Magic Eraser, waarmee je ongewenste elementen kunt verwijderen, maar nu is deze uitgebreid tot Magic Editor.

Daarmee kun je onder meer gezichten op een foto vervangen dankzij ‘Best Take’. Dat is handig als iemand bijvoorbeeld met zijn ogen dicht op een groepsfoto staat. Eerder dit jaar demonstreerde Google al de mogelijkheid om personen op foto’s te verplaatsen of de lucht te vervangen door een mooiere.

Verder voegt Google een Pro-modus toe aan de Pixel 8 Pro, waarmee je zaken als sluitertijd en ISO zelf in kunt stellen. Daarnaast krijgen ook je video’s een nachtmodus voor beter belichte beelden. Ten slotte kun je met Audio Magic Eraser achtergrondgeluiden verwijderen.

Wat vind jij van de camera's van de Google Pixel 8 en Pixel 8 Pro? Laat het weten in de reacties onder dit artikel.

